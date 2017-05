Responsables de ciberataque han recibido menos de 70.000 dólares  

Más de 300.000 computadoras en 150 países han resultado infectadas desde el viernes por el ciberataque global, pero los responsables de este hecho no han logrado recaudar tanto dinero como pretendían.



Así lo indicó Tom Bossert, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, quien afirmó que han obtenido menos de 70.000 dólares con el chantaje a los afectados por el virus para que pudieran recuperar sus datos.



Bossert también informó que las organizaciones que han realizado los pagos pedidos por los cibercriminales, no han logrado recuperar ninguno de los datos secuestrados.



Adicional a esto, el consejero de seguridad se refirió frente a las acusaciones realizadas este lunes por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien aseguró que el servicio secreto de los Estados Unidos es la fuente primaria del virus, luego de que el presidente de Microsoft, Brad Smith, indicara que el ciberataque se produjo por una vulnerabilidad robada a la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, (NSA).



A esto indicó que el Gobierno estadounidense no fabricó el virus, y que la NSA "no ha desarrollado ninguna herramienta para quedarse con datos por medio del pago de un rescate", y agregó que "es algo desarrollado por las partes culpables, potencialmente criminales o Estados-nación extranjeros, que lo han fabricado para difundirlo mediante documentos adjuntos (en correos electrónicos) y causar infecciones".



El funcionario no quiso precisar, sin embargo, si la NSA ha usado o desarrollado alguno de los componentes que contiene el virus, asegurando que no podía profundizar en esos temas relativos a actividades de inteligencia.



Finalmente Bossert señaló que Estados Unidos está "trabajando para conseguir que los responsables del ciberataque rindan cuentas", y pidió a quienes no han instalado el último parche de seguridad proporcionado por Microsoft que lo hagan para proteger sus equipos.