Rutinas variadas, alimentación y música, factores a tener en cuenta al momento de entrenar

Martha Inés Roncería, ganadora de la Night Race de Varta 2016 y 2017; Lorena Arenas, campeona juvenil de marcha atlética en 2012 y número 11 en el escalafón; y Jhon Tello, ganador de la carrera Allianz 2017 y de la Run Tour Avianca 2016; estuvieron de acuerdo en que algo importante a la hora de competir es sentirse motivado, una labor que la música cumple muy bien pero que no sería posible sin los dispositivos de reproducción adecuados, para escuchar su música favorita mientras participan en competencias de alto rendimiento. A continuación este y otros consejos.



RUTINAS DE ENTRENAMIENTO



Roncería afirma que buena parte de su entrenamiento depende de la distancia a correr en competencia. Asegura que no es lo mismo entrenar para 10, 15 kilómetros o media maratón (21 kilómetros). “Si hablamos de una carrera de 21k, hago entrenamientos cortos de pista, de hora y media o de una hora 50 minutos. Cuando me estoy preparando para una maratón hago más volumen: 38 o 40 kilómetros por entrenamiento”, explicó.



Para ella, el entrenamiento depende de lo rápido que cada quien quiera correr en la prueba y según responda el cuerpo se puede ir definiendo esa rutina, que debe ir acompañada de una buena alimentación, un buen descanso y un buen fortalecimiento muscular para evitar lesiones.



También habla de la música. Afirma que la estimula, la lleva a la acción y a veces le permite concentrarse más en lo que está haciendo. Usa dispositivos inalámbricos Jaybird X3 para escuchar su ritmo preferido: el vallenato, Diomedes Díaz, en particular.



Por su parte, Tello dice que las semanas antes de la carrera ejecuta una rutina que consiste en “el domingo hacer un fondo largo de dos horas con un ritmo un poco más tranquilo: 4.20 minutos por kilómetro; el lunes y martes troto 50 minutos, mañana y tarde, a un ritmo tranquilo. Después de cada trote hago estiramientos; el miércoles troto por una hora y 20 minutos, si la carrera es un objetivo importante en mi planificación, descanso esa tarde; el jueves corro 50 minutos y entreno fuerte hasta el viernes; y el sábado troto otros 40 minutos”, e indica que el ritmo de ese entrenamiento previo depende del objetivo de la competencia.



Para él lo más importante es tener unos audífonos que suenen muy bien y que no sean muy grandes, por eso considera que los Jaybird X3 son ideales para escuchar música electrónica, su favorita.



Lorena Arenas, quien corre marcha y no se especializa en competencias de calle, ratifica el postulado de sus compañeros deportistas al decir que toda competencia tiene formas distintas de entrenamiento. “Muchos días antes de la competencia mi entrenador traza un plan, y para pocos días antes de la carrera, otro. Cambia mucho dependiendo del tipo de competencia. Días antes se bajan las cargas. Los trabajos no son tan largos, pero el ritmo se hace más intenso. Según el objetivo de la carrera y el lugar de la misma, el plan es modificado”, dijo.



Ante un movimiento continuo se refirió al uso de los Jaybird en su entrenamiento y señaló que “tienen un ajuste seguro que permite correr tranquilamente sin estar acomodándolos constantemente”. También especificó que prefiere un playlist de música anglo para cargarse de energía.



ALIMENTACIÓN



Los tres deportistas señalaban que durante los entrenamientos, en ningún caso debe descuidarse la alimentación. Roncería, Tello y Arenas coinciden en que las dietas deben ser ricas en proteínas. Para Roncería es muy importante no comer carne días antes de la competencia, Arenas en cambio hace énfasis en no consumir nunca azúcares o grasas.



Los tres hicieron un llamado a quienes están considerando inscribirse en una carrera o simplemente quieren empezar a correr, para que se atrevan. El deporte es salud mental y física, la música motivación y las competencias mucha satisfacción.