Compañía revoluciona el mercado de condones con 66 tallas

Ir a comprar un condón, para muchos, causa algo de pena, no sólo por el hecho de pensar que a quien va a pagar sabrá a lo que va, sino también porque quizás al usarlo no se ajustará a su medida y no le dará la satisfacción que desea.



(Lea: Condones, el nuevo negocio del 'Tino' Asprilla)



Ante este dilema diario de los hombres, a principios de este mes en Estados Unidos lanzaron la que sería la posible solución al problema del tamaño del pene en los condones: preservativos de 66 tamaños diferentes.



Así es, según el diario británico The Guardian, la marca MyOne, fue la creadora de dicha solución. Los clientes podrán comprar este a través de la página web y, además, tendrán la oportunidad de calcular el tamaño de su condón imprimiendo un kit de medición que da el portal, o simplemente enviando la medida que han calculado.



"El tamaño es un problema. Puedes agregar formas a los condones, pero no importa cuánto más agregues, o cuánto más delgado los hagas, a menos que arregles el hecho de que no se ajustan a la mayoría de los hombres", cita The Guardian a Davin Wedel, CEO de Global Protection Corp, fabricante de MyOne.



(Lea: Condones colombianos protegerán a los chinos)



La longitud promedio de un condón es de aproximadamente 185 milímetros. Esta medida fue tomada por los reguladores quienes, según conocedores, la industria se equivocó en generalizar la medida de los penes más largos, confiando que esta podría proteger más de las Enfermedades de Transmisión Sexual.



Según estudios, la longitud promedio de un pene erecto es de 131,2 milímetros, e incluso otros informes han encontrado que las longitudes varían de 40 milímetros a 260.



“Los condones de tamaño medio, solo cubren alrededor del 12% de los hombres. Los condones MyOne tendrán un alcance de 10 longitudes y 10 circunferencias, y los clientes pueden calcular su propio tamaño imprimiendo un kit de medición en el sitio web”, señala Wedel.



Este CEO espera que las 66 tallas con las que contará la marca ayuden a que los hombres encuentren su protección perfecta, así como incentivar el uso de este preservativo puesto que según una encuesta de la FPA –una organización benéfica de salud sexual- el 14% de los encuestados dijo que al menos en una ocasión no habían usado el condón durante el sexo porque no les gustaba cómo se sentía.



“Creemos que el ajuste del condón es la próxima gran frontera cuando se trata de aumentar el uso y la aceptabilidad. Así que trabajamos con la FDA, los investigadores y la ASTM en los últimos años para demostrar que el rango actual de tamaños simplemente no era suficiente para la mayoría de los usuarios de condones. Esto es un riesgo para la salud pública: si los condones tienen un tamaño inadecuado o son incómodos, las personas evitan usarlos”, explican en el portal web MyOne.



AL CONDÓN LE CAMBIARON LA ESTRUCTURA



Los diferentes tamaños de condón no es el único cambio que tendrá la nueva generación de este preservativo.



Hex, es un condón lanzado por Lelo, una marca sueca reconocida por crear juguetes sexuales de diseñador. Un paquete de este cuesta 45,9 dólares en línea.



Esta línea de condones encontró que no era el material o la forma lo que se debía cambiar en el preservativo. Era la estructura.



Según explica Steve Thomson, director de marketing global de Lelo, este producto está fabricado con hexágonos interconectados que se adhieren al pene sin contracciones “parece una banda de rodadura en los neumáticos de Fórmula Uno cuando conduce en mojado”, señala Thomson en el The Guardian.



De acuerdo con el director de la compañía esto transformará cómo se siente el condón, incluso quienes lo han probado han asegurado que este mejora su placer y es bastante notoria la diferencia con los preservativos comunes.



EL PRESERVATIVO SIN OLOR



Algunas investigaciones han señalado que la mayoría de mujeres se desaniman al usar condones por su olor. A raíz de esto, un médico y una financiera crearon Hanx.



Esta marca de condones se caracteriza por ser elegante, con una gama de colores crema y dorado, y además por ser ‘veganos’ esto debido a que no contienen un subproducto animal llamado caseína – una proteína derivada de la leche - y que produce el olor del preservativo.



Finalmente, otro de las innovaciones alrededor del condón es el Flex, el cual básicamente es una alternativa a la copa menstrual.



Este se ubica en la base del cuello uterino y permitirá a las mujeres tener relaciones sexuales mientras están en los días de su periodo, sin causar ningún tipo de afectaciones, según cita el The Guardian.