Nintendo lanzó este viernes su nueva consola Switch, su primer dispositivo doméstico en cinco años que ha agotado las existencias en numerosos comercios en Japón, con la meta de romper tendencias y revolucionar la forma de jugar con su propuesta mixta.



Switch, un híbrido entre consola de sobremesa y portátil, salió en 53 países y regiones con el objetivo de ser una de las plataformas de referencia entre sus potentes competidores y dejar en el olvido el deficiente desempeño de su antecesora, la Wii U.



Cientos de japoneses abordaron las grandes superficies del país asiático, uno de los primeros mercados en recibir la nueva consola, para conseguir una de las dos millones de unidades que la compañía ha puesto en venta a nivel internacional.



“La he reservado de lanzamiento y ya la tengo en casa, he venido a comprar accesorios”, dice Haruka Sato en el local que Bic Camera, uno de los grandes distribuidores al por menor de aparatos electrónicos de Tokio, en el barrio de Yurakucho.



La japonesa de 20 años se muestra muy emocionada con la consola: “además de poder disfrutar en casa, te permite llevarla donde quieras, un concepto muy interesante que no se había visto hasta ahora”, dijo mientras ojeaba los protectores de pantalla y estuches.



Switch funciona como una consola doméstica cuando se conecta al televisor mediante una base (“dock”), pero también como dispositivo portátil una vez se separa de ella, lo que da la posibilidad de continuar con el juego desde el mismo punto de forma inmediata y en cualquier sitio.



Esta movilidad es la gran baza de Nintendo, “una característica que ninguna otra compañía ofrece ahora mismo” y un concepto con el que desde el punto de vista técnico “ha dado en el clavo”, según el consultor de la industria de los videojuegos Serkan Toto.



El antaño fabricante de naipes y juguetes de Kioto (oeste) tiene un arduo camino por delante ante la competencia de la PlayStation 4 de Sony -que ha vendido más de 53 millones de unidades- y la Xbox One de Microsoft, dos consolas de alta gama que se lo pondrán difícil.



Nintendo cuenta con un as bajo la manga entre la oleada de juegos anunciada hasta finales de año -13 títulos de salida (20 en Japón) y más de 60 juegos independientes-, “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, un vendedor nato del sistema.



El título, lanzado este viernes también coincidiendo con el estreno de la consola, es uno de los más esperados por los aficionados y ha recibido la máxima calificación de publicaciones especializadas de prestigio, como la nipona Famitsu y la británica Edge.



Pese a esta excelente estrategia de abanderar Switch con un nuevo Zelda, el analista considera necesario que Nintendo saque más contenido con rapidez y no olvide que cuenta con otros potentes competidores: los teléfonos inteligentes.



“Ya no es 2006, el año de lanzamiento de la súper exitosa Wii -vendió más de 100 millones de unidades en el mundo-, que conquistó el mercado de una forma espectacular”, y Nintendo ha de tenerlo en cuenta para lograr un público base lo suficientemente grande.



El analista se muestra optimista. “Confío en que Switch lo hará lo suficientemente bien como para que Nintendo siga sacando consolas en los próximos años. Nunca digas nunca, pero el hardware es muy importante para la identidad de Nintendo ahora mismo”.



Frente a la euforia del público, para quienes “los lanzamientos de consolas de Nintendo son siempre grandes eventos”, dice Toto, los inversores se han mostrado escépticos desde la presentación de Switch por su precio y prestaciones similares a consolas anteriores.



El valor bursátil de la compañía ha sido duramente castigado por ello, pero el entusiasmo por la salida a la venta de Switch -tema del día en redes sociales como Twitter- dejó buen sabor de boca en el Parqué local, donde Nintendo subió casi un 4 %.



Para compradores como Toshio Shiraki, un oficinista de 46 años que aprovechó un descanso en el trabajo para ir a comprar juegos para sus hijos tras adquirir la consola a primera hora, aspectos tan técnicos no son un problema.



“Los aparatos de la competencia tienen precios parecidos, así que no me parece caro”, aseguró.



