Sarahah, la aplicación que tiene hablando a todo el mundo en Internet

Sarahah es el nuevo fenómeno en aplicaciones. En una semana, según Google Trends, se ha convertido en una de las palabras más mencionadas en Internet, pero ¿a qué se debe tal auge?



Esta es una plataforma que permite enviar comentarios a una persona de manera anónima con el fin de expresarle lo que piensa sobre él sin ningún tipo de restricción.



Ahora bien, muchos se preguntarán a qué se debe el auge si no es la primera aplicación que permite realizar este tipo de actividades. Resulta que Sarahah es un espacio en el que sus amigos de Facebook pueden escribir sobre usted de forma anónima.



Para ello, los usuarios solo deben crear una cuenta en la aplicación y compartir el enlace en redes sociales para que sus seguidores, a través de una caja de texto, lo comiencen a describir.



Dichos mensajes el usuario los leerá de manera secreta y él decidirá si los comparte o no en sus redes sociales.



Otra de las características que ha hecho atractiva a esta aplicación, es que las personas pueden hacer sus comentarios desde la app y la versión para web; además no tendrán la necesidad de recomendar la plataforma, solo deberán compartir un enlace en su perfil para que todos puedan comentar.



Según medios internacionales, en Facebook y en Twitter la aplicación se ha convertido en toda una sensación, y en App Store y Google Play está ubicada entre los servicios más populares, tanto que ocupó el primer lugar de las apps más descargadas en iOS en julio.



Finalmente, Sarahah fue creada en Arabia Saudita por Zain al-Abidin Tawfiq y ya cuenta con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo.