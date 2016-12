James Rodríguez no es ni sombra del que salió goleador en el Mundial de Brasil, Falcao García no encuentra con facilidad el arco rival. La fiebre amarilla se palidece. Las críticas le llueven al equipo de todos... No hay duda: las posibilidades de clasificar al mundial de Rusia 2018 se reducen por el bajo desempeño deportivo.



Sin embargo, más allá del terreno de juego, hay otro 'Mundial' que está en riesgo: los negocios y las actividades comerciales que se benefician cuando el equipo nacional participa en el principal torneo deportivo y que hoy ven con preocupación que esto no se logre.



(Lea: La Copa América es el único torneo que genera ganancias a la Conmebol)



Los agencias de viaje, las aerolíneas, los restaurantes, el comercio formal e informal que le sacan provecho al fútbol cuando la Selección participa en torneos grandes, pero tiemblan ante la idea de que al equipo dirigido por José Pékerman no le alcance para el Mundial del 2018.



Por ejemplo, cifras de la Asociación de Transporte Aéreo de Colombia (Atac) indican que en 2014, 35 mil pasajeros viajaron de Colombia a Brasil durante los meses en los que se desarrolló el mundial.



Según la Atac, fue un crecimiento de hasta el 14% en comparación con ese mismo periodo de 2013. No obstante, no existen vuelos directos a Rusia, por lo que no se puede determinar cuántos pasajes de avión se dejarían de vender en el supuesto de que el equipo nacional no clasifique.



(Vea: Los jugadores más costosos de la selección Colombia)



Pero este no es el único sector que vende más cuando compite la selección Colombia. El comercio en general se beneficia con la venta de indumentaria y productos asociados a la tricolor. Fenalco indica que durante el mundial pasado establecimientos de consumo vendieron hasta $ 5.000 millones.



Si bien no es tan fácil determinar el impacto que los partidos de la Selección tienen en la economía del país, sí se conoce cuánto genera en el mercado local de Barranquilla, la sede del equipo.



Un informe de la Cámara de Comercio de Barranquilla indica que cada partido le deja a la economía local cerca de $68.652 millones.



(Le puede interesar: Copa América Centenario habría movido hasta US $500 millones)



Dicho documento indica que el impacto por partido oscila entre los 4,4 millones de dólares, “de los cuales el 48% corresponde a boletería, 31% a gastos relacionados con alimento, transporte interno, entre otros, y el 21% restante a gastos de hotel y hospedaje de las personas que visitan la ciudad”.



MENOS VENTAS DE TELEVISORES



Otro rubro afectado es el de los aparatos tecnológicos. La firma surcoreana LG, por ejemplo, percibió más de 1,2 billones de pesos de enero a julio del 2014. Esta cifra es un aumento del 30% con respecto al mismo periodo del 2013.



Así mismo, entre enero y julio de ese año esa marca vendió 1,2 millones de unidades de televisores. Cifras que contrastan con los 941.543 televisores que se registraron en ese mismo periodo del 2013.



LG espera vender un 30% más de televisores si Colombia va a rusia 2018.



Otro caso es el de Adidas y las empresas de confecciones que comercializan prendas de la selección nacional. Las ventas de camisetas, de sudaderas, y ropa deportiva en general 'se dispara' cuando el equipo nacional juega un Mundial y la prueba fue Brasil 2014.



El panorama es incierto. El equipo está jugando mal y Rusia se ve más lejos. En lo deportivo sería un paso atrás no clasificar; en lo económico representa pérdidas difíciles de calcular, pero seguro dejarían hueco en el comercio y otros negocios en el país.



@ArangoDavidG

Portafolio.co