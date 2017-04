Siete claves para negociar de manera segura en internet

En el país falta mucho por recorrer en cuanto a transacciones por internet y una causa es el temor que todavía tienen algunas personas para transar por la red.



No obstante, según la firma OLX, esta puede ser una actividad segura si se siguen algunas recomendaciones:



1. Está negociando con un desconocido, así que tome precauciones.



2. Si usted es el vendedor, deje un margen del precio para que el potencial comprador ofrezca, y si es comprador tenga claro el precio máximo que está dispuesto a pagar.



3. Asegúrese de que lo anunciado es lo que están ofreciendo. Así que procure ser muy claro con información como: estado del producto, tiempo de uso, si está completo, si el empaque es original, si ha sido reparado, etc.



4. No se apresure, tómese el tiempo necesario para recibir una buena oferta.



5. Identifique objetivamente las fortalezas y debilidades del producto y analice ofertas similares.



6. Tanto si vende o si compra, indague por la forma de pago y el interés real del comprador, porque una vez cerrado el trato esa posibilidad se reduce.



7. Identifique señales. Si el comprador insiste en pagar en cheque o en el envío de la mercancía, es mejor pensar en ofertar el artículo a otros posibles compradores. Un negocio de menor cuantía debe cerrarse de la manera más fácil posible.