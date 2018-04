Siete de cada diez colombianos toma café al desayuno

Un estudio realizado para la marca de café Nespresso por parte de Nielsen evidenció que el 93% de los colombianos desayuna por la mañana y que el 70% incluye café dentro de su primera comida del día.



(Lea: Nestlé controla la firma Terrafertil)



Si bien los colombianos consumen 1.85 kg de café per cápita al año, lejos de los finlandeses, que se ubican como los más importantes consumidores a nivel mundial con más de 12 kg per cápita anualmente, está claro que una taza de café no puede faltar durante el desayuno de los hogares del país.



(Lea: Fabricante de chocolate suizo apunta a un Nespresso de helado)



Asimismo, el estudio realizado por Nielsen indica que independientemente de que el café sea negro, americano o con leche, siempre acompaña algún plato tradicional del desayuno colombiano. Por ejemplo, huevos en el 79% de los casos y arepas en el 78%.



“Si bien los colombianos utilizan tradicionalmente sistemas de filtro (cafeteras tipo grecas, de goteo o incluso tradicional colador) para preparar su café, varias opciones nuevas llegaron al mercado. Por ejemplo, el sistema de capsulas como propone Nespresso presenta muchas ventajas: gracias a la interacción entre una capsula que contiene café tostado y molido y una máquina, se puede obtener un café largo tipo americano en apenas 30 segundos, sin más acciones que insertar la capsula y oprimir un botón”, asegura la marca de café que cada día gana más adeptos.



Estos sistemas son sencillos, limpios, rápidos y económicos ya que solamente utilizan la cantidad exacta de café y de agua que requiere la preparación. Incluso, ciertas máquinas proponen preparar un café con leche espumada o “Cappuccino” en pocos segundos. Es el caso de la nueva Lattissima One, una máquina compacta con un diseño elegante que la marca acaba de lanzar al mercado.