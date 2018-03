Diageo impulsa la equidad de género

Diageo, la compañía de licores Premium más grande del mundo, celebra una cultura diversa como eje fundamental para traer a la vida el propósito de la compañía "Celebrar la vida, todos los días, en todas partes".



Para la multinacional británica, este propósito es, en sí mismo, de naturaleza inclusiva, ya que valora a todos independientemente de su origen, religión, sexualidad o etnia.

Este jueves, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es preciso resaltar el valor que la mujer ha ganado en la sociedad en términos de igualdad, alcanzando las mismas posibilidades de acceso a la educación, capacitación, ciencia y tecnología, desafiando al mundo a asumir retos de transformación.



Y así como vemos que la mujer está ganando espacios en las esferas masculinas, los hábitos y gustos también están empezando a compartirse. Sin bien se observa un toque femenino en cada espacio al que ellas acceden y se observa que la mujer está logrando metas inimaginables hace unos años. No se busca feminizar lo masculino sino crear tendencias femeninas con base en un mundo antes prohibido para ellas.



Los cambios sociales están transformando las esferas tradicionalmente masculinas. La preferencia de las mujeres por licores como el whisky, por ejemplo, está relacionada con la incursión femenina en el mundo de los negocios y por el poder y la libertad de elegir de acuerdo a sus propios gustos e intereses.



Este es el reto que hoy tienen las mujeres que conforman el comité ejecutivo de Diageo Colombia: Paula Rey, Directora de Mercadeo e innovación; Carolina Arciniegas, Directora Legal; María Gabriela Herrera, Directora de Recursos Humanos; Andreina Martínez, directora DBS- Diageo Business Solutions y por la unidad de excelencia operacional -DIAGEO Enterprise Operations, Bogotá-, Ofelia Fernández, Gerente General.



Para lograrlo, Diageo en Colombia cuenta con programas de diversidad e inclusión, generando así un ambiente justo y equitativo, en busca de mejores resultados para el negocio, motivando de esta forma el desarrollo de sus colaboradores.



Dentro de estas iniciativas podemos resaltar: la sala de familia, un espacio pensado en facilitar el retorno al trabajo de los colaboradores, después de los tiempos de licencia por maternidad y paternidad, la plataforma WIN – Women’s Innovative Network- un espacio de empoderamiento femenino donde las asistentes han tenido la posibilidad de fortalecer sus habilidades a través de panelistas invitados y, a su vez han promovido del trabajo colaborativo entre diferentes áreas de la organización. Acciones que han dejado a la compañía por segundo año consecutivo en el Top 20 del ranking Empresarial de la Equidad de Género, liderado por la firma Aequales, y que mide a más de 160 empresas participantes en Colombia.



“Parte de lo que me encanta de trabajar en Diageo es que me ofrece el espacio para crecer y desarrollarme profesionalmente al tiempo que soy esposa y madre.” dice Paula Rey, directora de mercadeo e innovación.



Así mismo, Ofelia Fernández, Gerente General, Diageo Enterprise Operations, Bogotá- indica: “Las mujeres cada vez más nos empoderamos y aprovechamos las oportunidades que tenemos. Empresas como Diageo, que creen en nosotras, constituyen un primer paso para lograr la equidad de género, necesaria en todas las organizaciones para que haya un verdadero equilibrio e inclusión”.