Free Mind llega al mercado de México

La idea de producir bebidas relajantes, basada en hierbas tradicionales como cidrón y toronjil, avanza en la ampliación de su portafolio y en su reconocimiento mundial. El mes pasado la compañía Free Mind abrió sus puertas en México, en busca de conquistar este mercado.



“Vemos que México, más que un país hermano, es un gran camino que debemos conquistar para seguir acercandonos a nuestro propósito de hacer de Free Mind una marca global y mostrar al mundo la forma en que hacemos los negocios de manera diferente, pensando no sólo en nosotros sino también en la sociedad, porque al final del día un negocio que sólo genera plata es un negocio pobre.” afirma Felipe Novoa, Co fundador de la compañía.



Con este mercado, la empresa busca tener nuevos aliados en producción, distribución e impacto social (Free Mind ingresará al mercado mexicano, iniciando con las principales cadenas de conveniencia del país. Su producción será hecha en México y el 50% de sus utilidades serán destinadas a proyectos sociales mexicanos) que quieran aportar al cambio e impacto social, esto se hará a través del mismo portafolio que se maneja actualmente en Colombia, 2 bebidas relajantes, té rojo, té blanco y té negro, cero calorías, cero azúcar y agua manantial sin gas y con gas.



“Tengo una gran responsabilidad y prometí que me pondría la camiseta por llevar la bandera de Free Mind México en lo alto. Cuando conocí el concepto y la propuesta de valor estuve seguro que era algo que mi país (México) también debía tener)", dijo, Israel Vásquez, gerente de Free Mind México.



CRECIMIENTO EN EL MERCADO



En 2013, año en el que salieron algunos productos al mercado, y luego de conquistar el mercado nacional vendiendo en Carulla, Tostao, Éxito, On The Run y principales cadenas, de tener la marca registrada en 34 países del mundo y de ganar premios de emprendimiento e innovación en Colombia y otros países.



Felipe Novoa y su socio Richard Auchter, Co Fundadores de Free Mind, propusieron en 2016 que el 50% de las utilidades de Free Mind deberían ser usadas para impulsar actos de libertad por un mundo mejor.



Esta idea empezó a tener resultados desde el año 2016 ayudando a más de 200 familias en la Guajira en Colombia y ahora lo hacen en Tolú con la fundación Barquitos de Papel impulsando el proyecto #EnBiciAlColegio habíendo ayudado a 650 niños en Tolú. Actualmente, el movimiento cuenta con 7 productos en el mercado y este año planea lanzar 6 más. Adicionalmente entrará al mercado de México y Estados Unidos en 2018.



La población mexicana debe generar el cambio que se busca, no solo las personas de estrato alto deben contribuir sino la sociedad en general, es cuestión de todos. En México el 50% de la utilidades serán para ayudar a mejorar la calidad de vida de la niñez de México.



RECONOCIMIENTOS DE LA COMPAÑÍA



- (2014) INNpulsa, decidió invertir $300 millones de pesos por el gran modelo de negocio, al ver que el crecimiento sería rápido, rentable y sostenible.



- (2015) El gobierno del Reino Unido en alianza con el gobierno nacional creó un proyecto llamado Inmersión en el emprendimiento britanico donde aplicaron más 240 emprendedores y empresarios, Free Mind fue seleccionado entre los mejores 20 y fue elegido como Pitch ganador en Londres.



- (2016) En el programa TIC Américas de La OEA, que busca encontrar las mejores empresas que pueden cambiar el mundo. Aplicaron 2.795 empresas de 39 países. Free Mind fue seleccionado como finalista y en el marco de la 46º Asamblea General de La OEA en Santo Domingo – República Dominicana Free Mind fue el ganador del TIC Américas en Innovación Social.



- (2017) Fueron nominados al premio mejor empresario del año por Revista Dinero y La universidad del Rosario en la categoría Emprendimiento Joven Sostenible y estuvieron entre los 3 finalistas.