Grupo Aval, Sancho BBDO y Bancolombia, entre los más destacados en publicidad y mercadeo

P&M reconoció a importantes firmas del mercado al ser escogidas como el anunciante, la agencia y la campaña más destacados en 2017. Más de 37.000 votaciones del público experto decidieron quienes serían los condecorados con la estatuilla del Top 10 P&M.



(Lea: ‘En nuestro negocio, el principal activo es la gente’)



Dichas votaciones fueron auditadas por KPMG Advisory, Tax and Legal Top.



(Lea: Wikimujeres prepara su ‘e-commerce’ y un sitio de experiencia gastronómica)



ANUNCIANTE

En esta categoría ganó el concepto 'Es el momento de todos' de Bancolombia, el cual fue destacado por su mensaje de inclusión y de respeto por cada uno de los seres humanos. También fueron finalistas Alpina y Bavaria.



“Bancolombia tiene un compromiso con la sociedad, que declara y que se esfuerza por cumplir mediante la coherencia entre el pensamiento, la acción y la declaración”, explica Adriana Arismendi, directora corporativa de mercadeo y ventas digitales -Grupo Bancolombia.



AGENCIA

En esta categoría los finalistas fueron DDB, Grey y Sancho BBDO. La estatuilla la recibió esta última, que en 2017 obtuvo cuentas como Bancolombia, Hero, Movile Virtual Network Operator para seis paises de América Latina y una campaña global de Pepsico.



La competencia final por el Top 10 de campañas estuvo entre Bullying for Loving, Héroes Multimisión y La ruta 90 de Cine Colombia. Los profesionales del sector reconocieron la campaña de Nosotras y TBWA que, con Bullying for Loving, ayudó a promover la seguridad y confianza en niñas y mujeres adolescentes. “Parte de la esencia para cambiar el bullying for loving es despertar la seguridad, confianza y autoestima en las niñas”, señala Ana María Correa, jefe de mercadeo relacional y líder de la campaña.



OTROS GANADORES



Grupo Aval y su agencia McCann obtuvieron la estatuilla a la estrategia digital, por la efectividad, la planeación, el desarrollo y la ejecución de su campaña Vivienda. “Con Adulto Contemporáneo, una de las series web más populares del momento, les mostramos a los colombianos que fuera cual fuera su momento de vida, los bancos del Grupo Aval tenían opciones para adquirir un crédito de vivienda y tener una casa propia”, explica Andrés Jiménez, vicepresidente de Business Development de McCann Worldgroup.



El reconocimiento de Agencia de Medios lo obtuvo OMD, la categoría Agencia Promo & Activación fue para Sístole, mientras que el reconocimiento a la Producción Audiovisual lo obtuvo Manzana Postobón Team, realizada por la Productora Diptongo.



La estatuilla de Acción Promo y Activación se entregó a Adidas Originals Architecture, y el galardón de Uso Creativo de Medios fue para Letras de apoyo, de Publicaciones Semana, Caracol y Sístole.



El Profesional de Mercadeo fue Adriana Arismendi, directora corporativa de mercadeo y ventas digitales -Grupo Bancolombia-. Por su parte, Diana Catherine Peralta, de la Fundación Universitaria Área Andina, fue elegida Profesor del año en publicidad, y Fabián Ruiz, de la universidad de los Andes, Profesor del año en mercadeo.



“Nuestro enfoque está en amplificar el buen trabajo, aquel que logra elevar los estándares y convertirse en referente, como también a las personas con su talento. Lo logramos con el TOP 10, con un ingrediente vital que es la expresión colectiva; esto es la participación de los profesionales que están en el día a día trabajando en sus agencias, áreas de mercadeo y comunicación, medios y academia, que con su voto son el jurado experto”, afirma Carlos Fernando Vega, director general de Revista P&M.