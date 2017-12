Conozca quien es Henry Eder, líder del Grupo Manuelita, y ganador del premio Portafolio a toda una vida

Archivo particular

Por más de 50 años, Henry Eder Caicedo ha liderado el rumbo de Manuelita, una empresa insignia del país.



Este jueves, el empresario obtuvo el reconocimiento en la categoría Vida y Obra a un empresario en los Premios Portafolio 2.017, por su trayectoria y su aporte al sector empresarial.



“Estoy muy honrado con el reconocimiento. Hay personas seguramente más merecedoras de la distinción. Lo agradezco mucho”, expresó el empresario sobre el galardón que recibió en el acto especial en El Club El Nogal.



Henry Eder, nacido en Cali un 7 de agosto de 1935, y parte de la quinta generación de la empresa familiar que el año entrante celebrará 155 años de operaciones, llegó a Manuelita en 1962, prácticamente como aprendiz, luego de hacer estudios de física, ingeniería eléctrica y economía en Estados Unidos y en Inglaterra.



En su hoja de vida aparece que su primer cargo en la empresa del Valle fue el de asistente del Presidente. Posteriormente llegó a la vicepresidencia.



Sin embargo, recordó en el discurso de celebración de los 150 años de la compañía, “desde que murió mi padre Harold H. Eder en 1965, mi papel en la organización Manuelita ha sido de orientación como presidente de la Junta Directiva y miembro de algunos Comités”.



Desde esas posiciones ha estado al frente de la compañía y ha permitido que ejecutivos inclusos ajenas a la familia, pero conocedoras del negocio, llevaran las riendas del día a día en la Presidencia.



Incluso, desde el 2008 hasta la fecha ese papel lo ha tenido su hijo Harold Eder Garcés.



Henry Eder les reconoce a esos ejecutivos - entre los que está Cesar Zamorano por ejemplo-, los logros de la compañía. Al empresario Henry Eder, el mundo de los negocios no lo privó de tener la experiencia en el sector público.



En 1967 se retiró de Manuelita para desempeñarse como director ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC. Se siente orgulloso del trabajo que hizo por 10 años.



“Fue una época muy importante en mi vida”, recuerda. “Mientras estuve allí avanzamos en la electrificación del Valle, ya que en ese momento solo Cali y Yumbo contaban con el servicio”.



En el campo público, también ejerció como Concejal, entre 1978 y 1980.



Asegura que “el trabajo más satisfactorio, no necesariamente el más productivo, fue haber sido alcalde de Cali - entre 1986-1988 - porque allí uno está más cerca a los problemas y uno puede intervenir directamente”.



El empresario se siente satisfecho de la modernización que ha alcanzado el Grupo Manuelita, en beneficio de Colombia y de las comunidades que impacta.



“Hemos aprovechado oportunidades, asumido riesgos y vencido obstáculos de todo orden. Hemos sido y seguimos siendo optimistas y pensamos que con honestidad y transparencia, aplicando las nuevas técnicas y ante todo el sentido común y la imaginación, podremos seguir aportando al bienestar general de Colombia y de los otros países donde tenemos negocios”, planteaba en su discurso por los 150 años y hoy considera que esa opinión sigue intacta.



PASOS MÁS RECIENTES



El Grupo Manuelita inició su plan de diversificación en 1986.



Hoy tiene operaciones en cuatro países de Latinoamérica: Perú, Chile, Brasil y Colombia.

Genera, unos 9.600 empleos directos e indirectos.



Actualmente, el Grupo Manuelita con reconocimiento como una multilatina por su presencia internacional tiene cuatro plataformas de negocios agroindustriales.



La primera de ellas es la de la caña de azúcar, con las siguientes unidades de negocios: Manuelita Azúcar y Energía que está en Colombia, Agroindustrial Laredo en Perú, y Vale do Paraná en Brasil.



Igualmente, tiene la Plataforma de Palma de Aceuta que incluye a Manuelita Aceites y Energía en Colombia y Palmar de Altamita en Colombia.



Por su parte, la acuicultura es la tercera plataforma. Abarca la operación de Océanos en Colombia y de Mejillones América en Chile.



La cuarta actividad está relacionada con frutas y hortalizas. Para desarrollarla, cuenta con Manuelita Frutas y Hortalizas en Perú.



Su meta para el 2020 es “consolidarnos como un líder en el sector agroindustrial en Latinoamérica por su modelo de negocios basados en la sostenibilidad económica, social y ambiental”.