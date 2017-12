La actriz que fundó un escenario para las segundas oportunidades

Cuando Johana Bahamón conoció en 2012 de primera mano las condiciones ‘indignas’ en las que vivían los internos de una cárcel de Colombia, surgió la idea de Fundación Acción Interna, una iniciativa que se ha enfocado desde entonces en dar segundas oportunidades a aquellos a los que muchas veces se les ha negado esa posibilidad.



“En mi primera visita conocí su situación de insalubridad y sin ilusiones, esperanzas ni oportunidades claras de rehabilitación para la reinserción a la sociedad. Las condiciones superan la capacidad del Estado para dar un trato digno en medio de instalaciones precarias y hacinamiento que supera el 500% en algunos casos”, explica Bahamón.



De esta forma, durante los últimos años, su impacto en la sociedad colombiana es innegable, pues a través de los programas de la Fundación, ha logrado brindar ayuda a más de 30.000 internos de 27 cárceles del territorio nacional.



“Con nuestro trabajo hemos generado una real reconciliación con ellos mismos, reforzando su autoestima y confianza para recuperar sus lazos familiares, los cuales se fraccionan con la reclusión. También, una reconciliación con la población civil y una mayor visibilización de la necesidad de brindar segundas oportunidades a quienes delinquen, que en la mayoría de casos es por no haber tenido nunca siquiera una primera”, afirma la fundadora de la Fundación Acción Interna.



Para lograr este impacto entre los reclusos de Colombia, la iniciativa de Bahamón ha trabajado en tres áreas principales, las cuales son ‘Crecimiento Interno’, en la que se trata de impulsar el proceso de reconciliación de las personas; ‘Arte Interno’, en el que se fomenta la socialización de esta población a través del arte y la cultura, y por último, ‘Trabajo Interno’, que está formado por cursos y talleres permanentes en las áreas de proyecto de vida, emprendimiento y educación financiera.



La primera de estas áreas ha generado un impacto en 1.334 reclusos, al tiempo que el tercero, ha llegado a 1.973 prisioneros. Las actividades relacionadas con el teatro he hecho que se beneficien 9.362 presos.



Por poner algunos ejemplos de sus logros, Fundación Acción Interna ha impulsado la creación de la marca de ropa ‘Libres’, que ya ha lanzado sus propias colecciones, o del emprendimiento alimentario Go Lupe, así como el montaje de salas de computadores o líneas de créditos y becas de estudios.



Con todo, a partir de ahora la organización de Bahamón no se detendrá y ya cuenta con un gran número de iniciativas para ejecutar durante el primer semestre de 2018, entre las que se encuentran algunas como bibliotecas jurídicas para que los reclusos puedan defender sus casos; el establecimiento de Pizzería Interna y Peluquería Interna, las cuales estarán abiertas al público, y la celebración de la tercera edición del Festival Nacional de Teatro Carcelario.