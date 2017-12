La app con la que puede contratar una manicurista de forma rápida y segura

Archivo particular

Ir a la peluquería o al salón de belleza para hacerse un arreglo de uñas, es un plan que las mujeres realizan por lo menos dos veces al mes.



Sin embargo, una agenda apretada y la falta de tiempo muchas veces afectan estas actividades.



Pensando en la comodidad de las mujeres, María Alejandra Tenorio y María Isabel Mostesdeoca, decidieron crear la aplicación La Manicurista, un servicio de belleza que envía manicuristas a cualquier hora del día y al lugar donde la persona se encuentre para brindarle comodidad, seguridad y facilidad.



Esta herramienta llega a Bogotá después de su exitoso paso por Cali, y en tan poco tiempo, las usuarias que se han registrado a la aplicación se sienten satisfechas con la idea de tener una manicurista en tan sólo 45 minutos.



Por medio de la aplicación La Manicurista, es posible tener una manicurista en el norte las 24 horas del día y los 7 días de la semana y por reserva de cita en las otras zonas brindando beneficios como inmediatez, el lugar que elija la usuaria, precios ideales que se ajustan a su necesidad, comodidad de pago por medio de tarjeta de crédito o efectivo, seguridad y satisfacción del servicio garantizando un buen trabajo y atención.



“A las dos nos gustaba el emprendimiento y vimos una oportunidad de negocio porque nos pasaba con frecuencia que teníamos las uñas mal arregladas y no había quien nos atendiera, por eso empezamos a investigar y nos dimos cuenta que el mercado también tenía ésta necesidad. Es más cómodo esperar una o dos horas en tu casa que en una peluquería”, afirma María Alejandra Tenorio.



Lo más inspirador de este startup es que no sólo fue concebido por dos mujeres emprendedoras, sino que ha logrado empoderar al equipo de 96 mujeres, en su mayoría madres cabeza de hogar.



Las manicuristas no solamente están generando mayores ingresos al trabajar con esta herramienta, sino que tienen la libertad de manejar su tiempo y atender las necesidades de sus familias logrando mejorar sustancialmente su calidad de vida.



Después de pasar por asesorías como Apps.co del Ministerio de tecnologías de la información y comunicación con el respaldo de la Cámara de Comercio de Cali, el programa de emprendimiento de La Universidad Javeriana y la aceleradora holandesa Rockstart, llegaron a ser nominadas a los premios Portafolio. A hoy, este emprendimiento es líder en el mercado ya que tiene más de 10.000 descargas y ha llegado a los 15.000 mil servicios durante el año. Se espera que a finales de diciembre puedan superar 500 servicios más en la ciudad.