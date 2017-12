Operación de Smurfit Kappa es de una alta responsabilidad social

Méritos son los que le sobran a Smurfit Kappa para haber recibido los reconocimientos previos que ha obtenido por su gestión frente a su sistema productivo, relacionado estrechamente con el sector rural, la recolección de material reciclable y por la fabricación de sus productos.



En cuanto al patrimonio forestal de esta firma, presidida por Álvaro Henao Ramos, este se compone de 68.000 hectáreas, de las cuales 22.000 son bosque natural que se protege y conserva. En sus plantaciones, más del 90 por ciento de los empaques para los clientes tienen certificación en cadena de custodia, es decir, que vienen de cultivos certificados con la llamada FSC, que demuestra un gran manejo sostenible.



Frente al cambio climático, el aporte de Smurfit Kappa ha sido la reducción en 22,9 por ciento de las emisiones de CO2 fósil por cada tonelada de papel producida, frente a las emisiones registradas en el año 2005. En las aguas utilizadas en los procesos industriales, la empresa completó las evaluaciones de riesgo de agua en 11 molinos de los 36 molinos de papel de la empresa.



En estos pudo comprobarse una merma del 31,9 por ciento en cantidades relativas de demanda química de oxígeno (DQO) en las descargas de agua, frente a lo reportado en el 2005. Esta se utiliza para medir el grado de contaminación de las aguas que han sido utilizadas en los procesos.



Asimismo, en cuanto a los residuos, la empresa ha logrado una reducción del 13,3 por ciento en los envíos de este tipo de material a los rellenos sanitarios.



De los 36 molinos, se tiene que once de estos no envían residuos a los rellenos sanitarios. Muchos suministran ese material residual como insumos para otras industrias.



Los temas de responsabilidad social empresarial, obviamente, han tocado a las personas; para los trabajadores de la empresa, se logró una reducción del 10 por ciento en la tasa de tiempo perdido por frecuencia de accidentes.



A lo anterior se suma la puesta en marcha de 1.000 planes de acción, resultado de una amplia encuesta de empleados My Voice.



Entre otros logros, Smurfit Kappa reportó que esa empresa produce en Colombia el único papel blanco totalmente libre de cloro, mientras que el 30 por ciento de su materia prima proviene del reciclaje.



Por otra parte, el 80 por ciento de todos los combustibles usados para generar electricidad y vapor son producidos a través de plantas de un sistema de cogeneración combinada (CHP), considerada como la forma más eficiente de transformar combustible como la biomasa, el gas natural o el carbón en electricidad.