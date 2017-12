Bichópolis: ejemplo ambiental

La producción y comercialización de ácaros depredadores para controlar ácaros plaga en cultivos de rosa se llevó el premio por su aporte a la protección del medioambiente.



Sin embargo, para entender en qué consiste lo que hace Bichópolis, la firma ganadora de la categoría, Portafolio habló con su directora Yohana Martínez, quien definió el proceso como “Bichos que se comen otros bichos...”.



Pero, ¿y eso qué es? Al respecto, la empresaria señaló que la idea es atacar una plaga como el ácaro que es incontrolable y difícil de manejar, que afecta los jardines y las plantas. “Para contrarrestarlo –explicó–, criamos otro ácaro que se come ese ‘bicho’ plaga. Luego de cumplir su función se muere, con la ventaja de que no es peligroso para la fauna y flora, y no impacta la biodiversidad”.



Un ejemplo de innovación que impulsa esta ingeniera de producción agroindustrial de la Universidad de La Sabana, quien recordó que todo surgió con Alexander Escobar, director técnico egresado de la Universidad Santo Tomás, quien trabajaba en Universidad Militar Nueva Granada desarrollando la tecnología de cría. Martínez recordó que en el mundo se usa bastante, pero que con ellos es nueva en el sector agricultor, sobre todo en cultivos de rosa.