Fabricando hacedores de política económica

A lo largo de su paso por la academia, Fernando Jaramillo Mejía, docente de la Universidad del Rosario, ha contribuido con la formación de los mejores economistas e investigadores del país.



Su rol dentro de las facultades de Economía de las universidades del Rosario y Los Andes, ha sido clave en la definición de los programas académicos y de los doctorados en esta materia.



“He estado en las dos mejores facultades de economía del país en el proceso de transformación de estas para modernizar el programa de investigación y en las dos he estado liderando el proceso de creación del doctorado y formando a los mejores investigadores del país”, destacó el docente.



Jaramillo Mejía destaca que en Colombia, los hacedores de política económica suelen ser profesionales muy bien calificados desde el punto de vista de su formación, lo que les permite tener una visión más amplia y precisa acerca de las mejores decisiones que se deben tomar.



El ganador al premio al Mejor Docente Universitario en 2017, es economista de Los Andes, con máster en esa materia de la misma universidad, además, cuenta con un máster en análisis y política económica de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales y es Ph.D en economía de University de París I. Así mismo, ha sido invitado en numerosas oportunidades a ser profesor investigador de la Sorbona y de la Universidad de Rennes.



Jaramillo Mejía destaca que Colombia es un país que cuenta con académicos muy importantes en los cargos más importantes en materia política, y explica qu esto se debe, al “aporte y la buena formación que imparten estas dos facultades”.



El reconocimiento del docente no ha sido solo en el plano nacional, en el exterior se le reconoce por las publicaciones que ha realizado en diferentes revistar internacionales. Ha escrito artículos desde las diferentes de vertientes de la economía: política, internacional y para el desarrollo. Además, escribió un capítulo para el libro Group Formation in Economics, en el cual participaron los teóricos más reconocidos de todo el mundo en el área de teoría coaliciones y formaciones de redes.



Sus alumnos reconocen que su cátedra promueve la adquisición de las habilidades necesarias para realizar investigación y para tener pensamiento crítico. Esta metodología la ha impulsado no solo entre sus estudiantes sino también en el diseño del contenido y de la coordinación de cursos de macroeconomía.



Con esto, ha contribuido de manera directa e indirecta, con la formación de los mejores economistas del país, los cuales han ocupado cargos, tanto en el Gobierno, como en la banca central durante las últimas décadas. La contribución con la academia no se ha limitado a las clases que ha impartido, sino también en la formación de numerosos profesores asistentes, jóvenes investigadores y ha asesorado varios trabajos de tesis que han sido laureadas.



A Jaramillo Mejía se le reconoce además por el diálogo con sus profesores asistentes, con quienes continuamente establece debates sobre el diseño del curso, los ejercicios que se les plantean a los estudiantes, métodos cuantitativos y en términos generales, la metodología con la que se busca resolver las dudas que los alumnos puedan ir presentando a lo largo de desarrollo de los cursos que han estado a cargo suyo en las diferentes facultades de economía en las que ha enseñado.