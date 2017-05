Reinaldo Rueda, entre un nuevo título internacional y distinciones de lujo

Archivo particular

La hoja de vida de Reinaldo Rueda tiene apartes significativos. Con él como director técnico, este vallecaucano, de 60 años, las selecciones de Honduras y Ecuador clasificaron a los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Además con la Selección Colombia juvenil fue tercero en el Mundial de Emiratos de 2003 y ganó el torneo de Esperanzas de Toulon (Francia) en el año 2000.



Esos logros tuvieron aplausos, resonancia y los calificativos en su momento sobraron para Rueda Rivera, nacido en Cali el 16 de abril de 1957.



Sin embargo, el entrenador colombiano no pierde vigencia y su fama sube como la espuma. Es el técnico de moda en Suramérica: ganó con Nacional la Copa Libertadores 2016, fue elegido como el mejor DT de América por el prestigioso diario ‘El País’, de Uruguay, y hace un par de días los antioqueños superaron a Chapecoense, de Brasil, para alzar el trofeo de la Recopa Suramericana.



Otro vuelta olímpica, otra foto alzando un trofeo continental y más laureles para el ‘profe’ Rueda y sus dirigidos.



Gracias a esa campaña con Nacional, desde el extranjero le llueven ofertas al entrenador vallecaucano, tanto de seleccionados nacionales como de clubes suramericanos y también de Europa.



Pero eso no es todo. A la par de ganar trofeos, para Reinaldo Rueda también han llegado condecoraciones que solamente pueden tener colombianos destacados en diferentes ámbitos.



En la última semana, en la Cámara de Representantes este exitoso profesional, formado como licenciado en Educación Física de la Universidad del Valle y con especialización en la Escuela Superior de Deportes de Alemania, recibió en el Salón Elíptico del Capitolio la ‘Orden de la Democracia Simón Bolívar’.



Además, en la Gobernación de Antioquia tanto Rueda como Nacional recibieron una distinción de honor por todos los títulos obtenidos y por los 70 años recientemente cumplidos por el club.



Ese es el presente de Reinaldo Rueda, quien parece no tener límites en su carrera deportiva y seguramente en los próximos torneos que tenga que afrontar buscará lo más alto.