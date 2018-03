Un aliado de los emprendedores Colombianos

De acuerdo con un estudio realizado por iNNpulsa Colombia y la Universidad Nacional sede Medellín en el primer semestre del año 2017, las dos regiones en el país con mayor número de desarrollo de las Startup está en Bogotá y en Antioquia, con el 50,2% y el 20,1%, respectivamente, cuyos emprendedores tienen ente 25 y 40 años de edad.

Los hombres son los que tienen la delantera en el desarrollo de empresas innovadoras, representando el 70% de la población de emprendedores en el país, quienes además, están haciendo de dichas iniciativas una fuente de empleo con nóminas menores a 10 empleados pero con un alto potencial de consolidar su etapa temprana de desarrollo, importante diferencial con respecto a otros países emprendedores en América Latina que no logran pasar de los primeros 5 años o solo generan menos de cinco empleos.



Según el Dane la tasa de desempleo para el año 2017 fue del 9,4 %, con un nivel de ocupación (para el consolidado anual) de 22'383.000 personas con trabajo. La cifra de ocupación es la más alta que ha tenido el país desde el año 2001.



Cifras que explican que los –milennials emprendedores- están aportando al desarrollo de Colombia, además de mostrar experiencias de crecimiento rápido y con un potencial que está impactando varios sectores de la sociedad con respuesta a las necesidades actuales del mercado.



En Bogotá, la capital del emprendimiento nace Human Bridge hace cuatro años como una empresa aliada de los emprendedores, pero no desarrollada por empresarios de amplia experiencia en los negocios, sino por un joven apasionado por las iniciativas innovadoras capaces de transformar la realidad. Su nombre es Manuel Parra y en su corta carrera como empresario cuenta que ha logrado asesorar alrededor de 120 emprendedores con quienes ha tenido la fortuna de crecer y ver crecer.



“Desde niño tuve el sueño de crear una empresa y generar empleo pero con una visión muy clara: ayudar a otros para que pudieran crecer juntamente conmigo. Por eso me especialicé en conocer detalladamente a los emprendedores colombianos, identificar sus necesidades, talentos, sueños, y de esta manera, apoyarlos en la carrera hacia el éxito”, asegura Manuel Parra, CEO y fundador de Human Bridge.



“Desde el principio he buscado tener aliados y no clientes, esa palabra fracciona el trabajo en equipo, siempre doy mis conocimientos para obtener los mejores resultados, en las relaciones públicas no ganan los clientes, gana la buena comunicación entre marcas, medios y audiencia”, agrega Parra.



Human Bridge se encarga de potenciar de una manera asertiva, creativa y revolucionaria las ideas, servicios y productos de los emprendedores consolidando su imagen y su marca como un activo valioso, en muchos casos desde cero, y con la gran satisfacción de haber trascendido las fronteras, pues actualmente, algunos de las empresas que asesora ya abrieron puertas en otros mercados de América Latina.



El equipo de jóvenes colaboradores que inicialmente se contaba en 3 personas, hoy en día creció a 15 profesionales, quienes con una visión clara posicionan las marcas no como simples entes comerciales sino como aliadas de sus audiencias.



“Nuestra especialidad es convertir el potencial y los sueños de los emprendedores en una larga carrera de éxitos no solo personales sino sociales que transformen la manera de vivir. Estamos en un momento crucial de la historia, y por eso Human Bridge trabaja a diario por humanizar a las marcas en aras de brindarle a la gente lo que en realidad necesita para tener una mejor calidad de vida,”, puntualizó Parra.