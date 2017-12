Una nueva alternativa para disminuir costos a la hora de viajar en fin de año

Archivo particular

Durante la temporada de vacaciones de fin de año, se espera que más de 3 millones y medio de colombianos viajen por tierra, según cifras que maneja la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte. Eso significa que, en comparación con el 2016, habrá un aumento del 7% de viajeros en el país.



Una encuesta revelada por la firma BrandStrat, en la que se analizaron las respuestas de más de 1.000 personas en las principales ciudades del país, arrojó que el 72% de los colombianos utiliza medios de transporte terrestres a la hora de viajar, mientras que solo el 27% lo hace por vía aérea.

De acuerdo a estos datos son muchos los colombianos que aprovechan esta temporada para tomarse las carreteras nacionales y salir a conocer nuevos lugares, escapar de la rutina y realizar aquellas rutas que tienen planeadas. Pero siempre viene a la cabeza la misma pregunta ¿alquilar un carro o utilizar el propio?



Pues bien, un carro de alquiler es una buena opción para moverse con libertad durante las vacaciones sin tener que haber realizado todo el viaje hasta el destino conduciendo. También para suplir la necesidad de tener un vehículo cuando no se tiene uno propio o si el suyo se queda pequeño.



(Lea: Alquiler de carro, una solución hacía una movilidad urbana sostenible).



Si usted es de los que piensa que alquilar un carro es la mejor opción para sus vacaciones es recomendable que comience a hacerlo desde ahora para evitar la congestión y afanes de fin de año, que pueden entorpecer su propósito de tener un plácido tiempo de descanso.



Alkilautos.com, es la forma más práctica y confiable de alquilar el carro ideal para sus vacaciones en Colombia y el exterior. Esta plataforma ofrece una amplia y moderna flota de vehículos para que escoja el de su preferencia y según su presupuesto, además le brinda acompañamiento y le ofrece alternativas de las mejores rentadoras de vehículos en Colombia y el mundo. Los precios son muy asequibles van desde menos de 100.000 pesos el día incluyendo impuestos y seguros hasta la categoría que se determina según el vehículo de su interés. Con Alkilautos.com podrá organizar su presupuesto de viaje con anticipación ya que la plataforma calcula el precio final a pagar por el servicio de alquiler para que no se lleve ninguna sorpresa y viaje tranquilo.



Es importante resaltar que durante esta temporada alta, una de las épocas de mayor actividad del año, la demanda sube, cada vez hay menos carros disponibles, los que quedan son caros y los precios, como se pueden imaginar, se ponen por las nubes a medida que se acercan las fechas de descanso. Así que no deje para el final la planeación de sus vacaciones y todo lo que ello implica.