La de Rockefeller: la subasta de este siglo y del anterior también

La casa de subastas Christie, anunció que la vasta colección de arte del banquero y filántropo David Rockefeller, quien murió en marzo, será vendida.



(Lea: Adiós al último miembro de la dinastía Rockefeller)



La colección cuenta con 2.000 objetos, que incluyen obras maestras del arte moderno, porcelana china de exportación, pinturas estadounidenses y muebles europeos.



(Lea: David Rockefeller, el multimillonario más viejo del mundo)



La casa de subastas planea ofrecer las obras en 2018 en una serie de ventas especiales en Nueva York. Lo recaudado podría representar la suma más alta en la historia de las subastas, según expertos actuales y que ya no están en actividad.



(Lea: Grandes personajes de la industria en EE.UU.)



"Será la venta de este siglo y del anterior también", dijo David Norman, marchante privado y ex copresidente del departamento de arte Impresionista y Moderno de Sotheby's. "Cada obra está a la altura del apellido Rockefeller. Es una combinación perfecta de una gran familia histórica y una gran colección histórica".



Los ingresos se destinarán a unas 12 organizaciones de beneficencia que Rockefeller y su difunta esposa Peggy apoyaron durante su vida, según Fraser P. Seitel, un portavoz de la sucesión.



Cuando Rockefeller murió a los 101 años, era el último nieto sobreviviente del fundador de Standard Oil, John D. Rockefeller, el primer multimillonario de Estados Unidos.



Si bien Christie's se negó a hacer declaraciones sobre el valor de la colección, Marc Porter, su presidente para el continente americano, dijo que será la mayor subasta para filantropía en la historia.



FUE UN DESEO DE ROCKEFELLER



"A la larga, todos estos objetos que nos han producido tanto placer a Peggy y a mi saldrán al mundo y estarán nuevamente disponibles para quedar al cuidado de otros que ojalá reciban de ellos la misma satisfacción y alegría que nos dieron a nosotros durante décadas", dijo Rockefeller y Christie's lo incluyó en su declaración.



Lo obtenido en las subastas beneficiará a organizaciones sin fines de lucro y de beneficencia, como el Museo de Arte Moderno, del que su madre Abby Aldrich Rockefeller fue cofundadora; la Rockefeller University, una escuela de investigación medica creada por su abuelo; y la Universidad de Harvard, de la que fue alumno.



Famoso por su filantropía, Rockefeller aportó cerca de 2.000 millones de dólares a varias causas durante su vida, dijo Seitel. "David era muy generoso, pero también muy práctico. Era la esencia de la responsabilidad, inclusive en cuanto al dinero que dejó a los demás. Orquestó exactamente lo que había que hacer. No hay sorpresas".



Rockefeller, coleccionista ávido, prometió unas 30 obras de arte significativas para el MoMA, el Metropolitan Museum of Art y la National Gallery of Art en Washington.



Estas obras no se incluirán en las subastas de Christie's. Porter se negó a hablar de las condiciones, pero dijo que Christie's fue elegida para la venta estando vivo Rockefeller.



La mayor venta de una colección fue la del diseñador de moda Yves Saint Laurent y su socio Pierre Berge, que recaudó 484 millones de dólares en febrero de 2009, según la firma.



La mayor venta de Sotheby's fue la colección de su ex presidente A. Alfred Taubman, que alcanzó 469 millones de dólares en 2015 y 2016, según la compañía.