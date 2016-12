Tras el ‘Brexit’, los compradores de lujo se dan la gran vida

Una de las pocas certezas del ‘Brexit’ es que comprar los artículos de lujo que abundan en Londres es mucho más barato por la devaluación de la libra, algo que no ha pasado inadvertido a legiones de turistas.



Según la oficina de turismo de Londres, las compras exentas de impuestos de los visitantes extranjeros aumentaron un tercio al final del verano. “Calculamos que en los últimos cuatro meses, venir de compras aquí es 12% más barato para los europeos.

Nunca hubo un mejor momento para viajar a Londres”, dijo Chris Gottlieb, director de Visita Londres.



La decisión británica de abandonar la Unión Europea llevó a los inversionistas a darle la espalda a su moneda, y la libra esterlina ha registrado la peor devaluación de cualquier moneda en 2016. Ahora cuesta 1,17 euros, en vez de 1,30 antes del referéndum, y 1,25 dólares en vez de 1,49.



¡NO NOS PRIVAMOS DE NADA!



Como resultado, Londres es ahora la ciudad del mundo donde algunos productos de lujo son los más baratos, si comparamos su precio en dólares, según la firma de investigación de Deloitte.



En la muy turística Carnaby Street, el golpe de suerte no pasó desapercibido a los visitantes. “Estaremos aquí cuatro días, y, sin duda, gastaremos más dinero de lo que pensábamos”, admitió riendo Radostina Nonova, una turista búlgara.



“No esperábamos hacer muchas compras, pero los precios son muy bajos, es obvio, así que compraremos, pero además comemos fuera, que es algo que no podíamos permitirnos hace unos pocos años”, recuerda.



“No estamos aquí porque la libra haya caído”, matizó Chistophe Disic, un turista francés.

“Pero cuando hicimos el cambio, nos dimos cuenta de que recibíamos algunas libras más a cambio de menos euros”, añadió.



En cuanto a los turistas estadounidenses, los vendedores no dudan en sacar la calculadora para convencerlos. “Toda nuestra producción se realiza al otro lado del Atlántico”, dijo Denis Sagajevs, que trabaja en una tienda de la firma de relojes estadounidense Shinola. “Sin embargo, nuestros productos son más baratos aquí que en Estados Unidos, especialmente para los turistas no europeos, que pueden reclamar la devolución del IVA”.



BANDAS DE COMPRADORES DE EUROPA



“Antes, los turistas europeos solían ser parejas, que hacían una escapada romántica y algunas compras. Ahora, vemos a grupos de amigos que vienen a la tienda y compran todo lo que se pueden llevar”, comenta el gerente de una tienda de alta gama del mismo barrio que Carnaby Street, y que quiso ser identificado solo como James.



Esto ha llevado a su cadena de tiendas a cambiar sus técnicas de publicidad. En lugar de anuncios en los periódicos, consultados por los británicos, da pasquines en las salidas de metro más cercanas.



La pregunta es por cuánto tiempo Londres se beneficiará del efecto de la moneda. “No vamos a contratar más gente para la Navidad. El consumo de nuestros clientes británicos disminuyó y no sabemos cuánto tiempo va a durar la afluencia de turistas, especialmente si el gobierno opta por un ‘Brexit’ duro”, precisó James.



