“Una experiencia de crecimiento”

El MBA en McGill me ha permitido tener una experiencia de carácter internacional.



En mi clase somos 70 estudiantes y hay 25 nacionalidades distintas. Durante la maestría he podido compartir, conocer y trabajar con personas de todo el mundo. Durante los primeros 6 meses, todos cursamos las mismas materias y para cada una de ellas realizamos trabajos en grupo. Los profesores seleccionan a sus integrantes procurando que lo integre personas de distintas nacionalidades y experiencias profesionales. Gracias

a esta oportunidad fortalecí mis habilidades para trabajar en equipo con personas con

distintas formas de pensar y trabajar. Mejoré mi capacidad para escuchar a los otros,

entender sus puntos de vista y aprovechar las fortalezas de cada uno. En un mundo

cada vez más integrado, si se quiere ser líder en cualquier campo y organización es fundamental poder trabajar en ambientes multiculturales.



El MBA en McGill también me ha permitido conocer las nuevas tendencias en el ámbito de los negocios, especialmente en el tema del desarrollo sostenible. Una de mis motivaciones para realizar un MBA era hacer un giro en mi carrera profesional,

de un trabajo en finanzas hacia uno donde pudiera tener mayor impacto sobre

las problemáticas del desarrollo socioeconómico. He aprendido como, a partir de

una mayor interacción entre los diferentes actores de la sociedad, se puede lograr un

impacto social mientras se obtienen resultados económicos positivos, alcanzando

un desarrollo más sostenible.



Verónica Michiels

MBA 2017 Scotiabank Fellow, receptora

del Desautels Entrance Award

y miembro del Dean’s List





