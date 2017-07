Uribe responde a críticas por acusaciones contra Daniel Samper 

El expresidente colombiano Álvaro Uribe publicó este domingo una carta en respuesta a las críticas de diferentes sectores por haber catalogado al periodista Daniel Samper Ospina, de "violador de niños", en la que asegura que la libertad de prensa no autoriza violar los derechos de los menores.



(Lea: Periodistas rechazan palabras de Uribe contra Daniel Samper)



"La libertad de prensa, incluido el humor y la sátira, no autoriza violar derechos del menor, ni irrespetar a la mujer, tampoco ofender al grupo de ciudadanos de una región de Colombia", indicó el expresidente.



(Lea: Uribe bloquea a Humberto de la Calle en Twitter)



La polémica se desató el pasado 13 de julio cuando el expresidente publicó en Twitter: "Federico Escobar protesta por ofensa del violador de niños, Samper Ospina, a Antioquia, ofensa publicada en Semana", haciendo eco de la crítica de un lector a una columna del periodista en la mencionada revista.



En la columna que generó la indignación de Uribe y de algunos lectores Samper Ospina se refiere a una disputa territorial entre los departamentos colombianos de Antioquia y Chocó por el empobrecido poblado de Belén de Bajirá.



Según el abogado Federico Escobar, suscriptor de Semana y cuya carta de protesta publicó Uribe junto a su mensaje en Twitter, el periodista se refiere a los habitantes de Antioquia en un tono racista.



En la misiva de este domingo el exmandatario se refirió también a que el periodista "maltrató a una niña de tres meses de nacida, hizo asociación pública de su nombre con drogas ilícitas, y atentó contra la honra de su madre y de su familia".



Asimismo, señaló que Samper Ospina "hizo publicaciones pornográficas con menores, en unos casos para atacar a un sacerdote, y en otros con fotografías en desnudo de mujeres menores de 18 años. Además, se conocen sus referencias obscenas, estigmatizantes, irrespetuosas e indecorosas, a mujeres que utilizaba como modelos" en la revista Soho.



Este domingo representantes de los principales medios de comunicación firmaron una carta dirigida al expresidente a quien le pidieron dejar de "calumniar y difamar".



En el texto, firmado por 58 personas y titulada "Punto final", se indica que "es hora de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez deje atrás la práctica sistemática de difamar, calumniar e injuriar a sus críticos como si no fuera un expresidente obligado a dar ejemplo, ni un ciudadano sujeto al Código Penal".



La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó el mismo 13 de julio el señalamiento que hizo Uribe y lo consideró "una violación a la libertad de prensa, una estigmatización carente de cualquier prueba y una afirmación irresponsable que activa desde su rol como congresista un riesgo para el periodista".