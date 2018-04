Usuarios de Portafolio.co eliminarían su cuenta de Facebook tras escándalo de filtración de datos

Quienes no la eliminarían, 38 personas (34,2%), aseguraron que no era justificable, puesto que no es la única plataforma o compañía que toma la información personal para otros fines.

Sin duda alguna el escándalo por filtración de datos de Facebook dejó en todos sus usuarios una cierta incertidumbre por el manejo que le da la red social a su información personal y en algunos quedó la idea y necesidad de eliminar sus cuentas para cuidarse en salud.



(Lea: Zuckerberg pide disculpas por filtración de datos de Facebook)

La red social en la actualidad atraviesa un duro momento tras la revelación de que la firma de marketing político Cambridge Analytica tuvo acceso a la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook para usarla en campañas de propaganda política.



(Lea: ¿Por qué borrar su perfil de Facebook no es sencillo ni rápido?)



Ante la situación, a inicios de este mes, Brian Acton, cofundador del servicio de mensajería WhatsApp, usó Twitter para invitar a la gente a borrar la aplicación de la página fundada por Mark Zuckerberg. El proceso, que usó la etiqueta #deletefacebook, tuvo una buena acogida por los usuarios y algunos, incluso, se atrevieron a abandonar la plataforma.



Así, en Portafolio.co lanzamos esta semana un sondeo en el que le consultamos a nuestros lectores si eliminarían o no su cuenta luego del escándalo, y la mayoría aseguró que sí lo haría.



De acuerdo con los resultados, de los 111 usuarios que participaron, 73 aseguraron que eliminarían su cuenta de Facebook (65,8%), incluso, algunos afirmaron que desde hace más de un año habían borrado su usuario de la red social.



“Hace dos años no la utilizo se volvió obsoleta. WhatsApp la reemplazó para mí”, comentó Yair Stiven Castaño a través de Twitter.



Compartió la experiencia Danilo Avellaneda comentando “Claro que sí, es más desde hace un año no tengo”.



Por otro lado quienes no la eliminarían, 38 personas (34,2%), aseguraron que no era justificable, puesto que no es la única plataforma o compañía que toma la información personal para otros fines.



“Habría que estar totalmente y absolutamente desconectados de internet y no tener absolutamente nada en la red para que tal vez no tengan ninguna información personal de cada quien…”, comentó nuestro usuario César Escalante.