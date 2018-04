Usuarios de Portafolio.co leen entre 1 y 5 libros al año

Entre septiembre y noviembre de 2017 se realizó la Encuesta Nacional de Lectura que tenía como objetivo proporcionar indicadores actualizados de los comportamientos de lectura (hábito de lectura y escritura, asistencia a bibliotecas de personas mayores de 5 años y actividades de niños de menos de esa edad) en el país.



De dicha encuesta, los resultados se dieron a conocer el pasado 5 de abril y revelaron que el número de libros leídos al año por los colombianos que sí leen, es de 5,1, mientras que el de la población total, donde se incluyen los no lectores, es de 2,7 libros al año.



Entre las cifras relevantes del nuevo índice están:



• En el 2017, en el total del país, el 54,2% de las personas de 5 años y más leyó libros.



• El promedio de libros leídos por los colombianos (mayores de cinco años) que viven en ciudades arrojó un 5,8 de libros (contando únicamente la población lectora) y un 3,3 (sumando la población que no lee).



• Medellín es la ciudad donde más libros se leyeron con 6,8 libros. Le sigue Bogotá (6,6), Tunja (6,5), Ibagué (6,1) y Manizales (5,8).



Ante este panorama, en Portafolio.co consultamos a nuestros usuarios sobre sus hábitos de lectura y estos fueron los resultados que obtuvimos.



De los 191 lectores que participaron, el 40,3% (77 personas) aseguraron leer entre 1 y 5 libros al año, seguido de 5 a 10 (24,6%) y más de 15 (17,3%).



“Entre 20 a 24”, comentó en nuestras redes sociales Daniela Soto. También compartió su experiencia Yeyo Luna, quien aseguró que en promedio lee al año 15 libros.



Con relación a los usuarios que no leen, el sondeo arrojó que solo 8 de nuestros usuarios (4,2%) no tienen este hábito.