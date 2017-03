Confirmado. El Papa Francisco vendrá a Colombia entre el 6 y el 10 de septiembre



Así lo confirmó este viernes desde la Conferencia Episcopal el Nuncio Apostólico, monseñor Ettore Balestrer, que también precisó que el Papa estará en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena.



“El Papa quiere venir al encuentro de los colombianos, viene por quienes están en las ciudades y por los que viven en el campo y tienen una cultura y unas necesidades diferentes; por los ricos y por los pobres; por los jóvenes y por los ancianos”, aseguró el diplomático.



El Nuncio destacó que la visita del Papa tendrá como destino único nuestro país y que esto no es habitual.



“Es importante subrayar que el viaje tendrá como único destino a Colombia y durará 4 días enteros: un período muy consistente, si lo comparamos con la duración ordinaria de los viajes pontificios. Es raro que el Papa visite solo un país y que incluso se detenga allí 4 días. Esto manifiesta la importancia que Francisco le atribuye a este Viaje y, en el fondo, a Colombia”, aseguró Balestrero.



La preparación del viaje estará a cargo de monseñor Fabio Suescún Mutis, quien fue uno de los organizadores de la visita de San Juan Pablo II en 1986.



Por su parte, monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, indicó que muchos pueblos pidieron la visita del Papa, pero es difícil poder visitar a todos esos lugares y que él les hablará a todos los colombianos en su visita.



“Hay que tener presente que no podemos cargar con el Papa para un viaje por la mañana y otro en la tarde, se debe tener en cuenta que cuando venga ya va a tener 81 años”, señaló el monseñor Castro.



El Papa ya había manifestado en múltiples ocasiones su intención de visitar el país, especialmente, había señalado que se comprometía a realizar el viaje cuando el acuerdo de paz fuera blindado por el plebiscito.



“Cuando el acuerdo de paz esté blindado por el plebiscito y sea reconocido por la comunidad internacional iré a Colombia a enseñar paz”, así lo manifestó el papa Francisco el lunes 26 de septiembre del 2016.



Sin embargo, tras encuentros con el presidente Juan Manuel Santos y con monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, nunca se dio una fecha exacta para el viaje pontífice debido a sus viajes ya programados.



El papa Francisco sería el tercer pontífice en visitar el país: primero fue Pablo VI en 1968, cuyo viaje duró dos días, y luego, San Juan Pablo II en 1986, quien estuvo por siete días.

Con base a dichas visitas se esperaría que el Pontífice hiciera una parada en el Templete Eucarístico, en el parque Simón Bolívar, el cual ha venido siendo restaurado.