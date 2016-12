El turismo será la actividad económica líder del siglo XXI. La Organización Mundial de Turismo calcula que para finales de la presente década se alcanzará un volumen de 1.800 millones de llegadas, frente a 1.200 millones en el 2015. Sin embargo, el turismo no es solo una historia de crecimiento, sino que es un sector cambiante. En lo próximos años, nuevos mercados emisores y destinos serán las características de este desarrollo en el mapa turístico. La digitalización, el cambio demográfico y la sostenibilidad son aspectos adicionales que influirán fuertemente en todo el sector.



Colombia tiene un gran potencial para beneficiarse de esta situación y desarrollarse en los próximos años como mercado emisor de turismo por su estabilidad económica y política, sus recursos naturales y culturales, así como por su población, que se acerca a los 50 millones de habitantes. La culminación del proceso de paz influirá también favorablemente a ello.



Ante este inmenso reto es de celebrar la iniciativa de Cotelco y la Universidad Cafam, de crear el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia con el propósito de fortalecer la competitividad y el desarrollo sostenible del turismo en el país, a través de la reflexión intelectual sobre las realidades del sector. El Centro acaba de presentar sus dos primeros productos. El primero comprende una serie de indicadores del sector tanto a nivel nacional como regional, que muestran cómo el turismo ha venido posesionándose y aumentando su importancia dentro de le economía nacional, en cuanto a su participación en el PIB, en el empleo, la generación de divisas y la inversión extranjera.

Como aspectos negativos se destaca la informalidad y el hecho de que los departamentos destinan apenas el 0,2 por ciento, en promedio, de su presupuesto para apoyar proyectos del ramo.



El segundo, se refiere a la construcción del Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia 2015-2016, el cual es una iniciativa pionera y representa los mejores esfuerzos para capturar, con base en ocho criterios, el complejo fenómeno de la competitividad en este sector. De acuerdo con los resultados, Bogotá, Bolívar, Antioquia, Santander y Valle del Cauca, ocuparon los primeros cinco lugares.



El Índice, al establecer un ranking general, no aspira a que cada departamento sepa en qué posición quedo, sino que busque el cierre de brechas: cómo aumenta su puntaje respecto a los departamentos que están por encima como condición determinante para mejorar los estándares de calidad del turismo en su territorio.



Igualmente, el Índice debe servir de base para el desarrollo de los acuerdos departamentales que formaran parte de la Política de Desarrollo Productivo que esta impulsado el gobierno en aquellas regiones que han escogido el turismo como una de las cadenas de valor y que quieren promover prioritariamente.



Este ejercicio de comparación no solo debe hacerse a nivel nacional, sino internacional, alineándose cada vez con los ajustes que se consideren oportunos al Índice de Competitividad Turística de los Viajes y el Turismo, elaborado por el Foro Económico Mundial. En el 2015, este ranking ubicó a Colombia en el puesto 68 entre 160 naciones. El país ocupa el puesto 10 de América Latina, lo que indica que queda un trabajo importante por realizar.



Manuel José Cárdenas

Consultor internacional

emece1960@yahoo.com