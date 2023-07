19 y contando

El gobierno confirma que la austeridad no es una prioridad. Lo ratifica el ritmo vertiginoso de los viajes internacionales, la feria de contratos en las entidades públicas y lo viene a confirmar la puesta en marcha del nuevo ministerio de la Igualdad y la Equidad, el número diecinueve en la estructura del Estado.



A los políticos se les hace agua la boca con los 745 empleados que serán nombrados a dedo, 5 viceministerios y 20 direcciones, un director en cada uno de los 32 departamentos y toda la parafernalia de choferes, vehículos, asesores, secretarios y contratistas. El costo presupuestal superará, en 2024, el billón de pesos.



Preocupa que esta gigantesca entidad esté dirigida por una persona, sin ninguna experiencia administrativa y que ha demostrado tener una muy baja preocupación por el uso eficiente y razonable de los recursos públicos.



Se supone que el ministerio asumirá algunas funciones que están dispersas en el Estado. La ley de oro de la burocracia es que nunca desaparece, sino que se transforma. Adquirirán otro nombre y sus funciones se redistribuirán, pero no se eliminarán. Lo más probable es que, como sucede casi siempre, las duplicará con los consecuentes choques de trenes institucionales que ya hemos visto en otros casos.



Lo más preocupante es la difusa definición de sus funciones. Con un poco de flexibilidad caben todos los programas posibles e imaginables. Se parece al famoso Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo creado por Maduro en Venezuela. Si se mide por el índice de sufrimiento (Inflación + desempleo - crecimiento del PIB) los venezolanos son el pueblo más sufrido del planeta y, por lo tanto, el más infeliz.



El discurso oficial ratifica el compromiso de respetar el marco fiscal lo que es factible en el 2023, pero resulta mucho menos claro para el año entrante como lo afirma el Comité de la Regla Fiscal. Lo que está claro es que al Gobierno no le cuadra y le incomoda el concepto de austeridad.



La idea de que un Estado más grande es la solución de los problemas nacionales no resiste el análisis de los hechos. El primer rubro del presupuesto es la educación y cada año salimos peor calificados en los índices internacionales. Le sigue defensa y seguridad y estamos asediados por el hampa en cualquier lugar del país. No hablemos de justicia donde la impunidad reina ni de la infraestructura donde tenemos décadas de retraso.



Primero respondamos algunas preguntas. ¿El Ministerio del Deporte es mejor que Coldeportes?, ¿Qué pasaría si se cerrara la Cancillería?, ¿Los resultados del Ministerio de Ciencia y Tecnología son mejores que los de Colciencias?, ¿Es necesario el Consejo Nacional Electoral?, ¿Para qué sirven las curadurías?, ¿Necesitamos notarías? y ¿Para qué sirven las CAR?



Se escuchan respuestas serias.



MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

​Decano de Economía Universidad del Rosario

migomahu@gmail.com