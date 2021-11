Un velero se alista para zarpar a darle la vuelta al mundo en enero de 2022, después de un 2021 de preparación. Al igual, la economía colombiana prepara su propia vuelta al mundo en 2022 después de un 2020 y 2021 marcado por el covid-19.



Los riesgos del mar no son menores. Hay vientos en contra, tormentas, entornos desconocidos y desgaste de la tripulación después de meses en mar abierto. Así también se enfrenta la economía colombiana a desafíos que pueden sesgar su crecimiento a la baja en 2022. En materia internacional, el alza en las tasas de interés globales y el retiro de los estímulos de liquidez encarecerán el crédito y depreciarán el peso colombiano. La disrupción en las cadenas de suministro ante una rápida recuperación de las economías y una lenta respuesta de los sistemas de transporte, amenazan con un ciclo de precios altos en materias primas que incrementen los costos de producción locales.



A nivel nacional, la economía colombiana tendrá que navegar en medio del fin del ciclo expansivo del gasto público que hizo frente a la emergencia sanitaria, la normalización de la política monetaria que ralentizará el consumo de los hogares y las empresas, con una inflación que se encuentra por encima del rango meta del Banco de la República. Además, si bien la economía repuntará de manera importante este año (9,5% en 2021 vs -6,8% en 2020), la tasa de desempleo cerrará aún en niveles elevados (13,5% en 2021 vs 16,2% en 2020) lo que presiona por medidas para tener mejores resultados en 2022. Además, la tripulación cambiará pronto de capitán, en un contexto en el que actualmente los factores sociopolíticos son el principal factor para tener en cuenta a la hora de invertir de acuerdo con la más reciente Encuesta de Opinión Financiera y Empresarial de Fedesarrollo.



Pero las embarcaciones actuales lo tienen todo para llegar con éxito a su puerto. Desde los GPS y el rastreo climático que permite tomar rutas seguras y eficientes, la pericia de la tripulación, hasta la experiencia adquirida en aguas turbulentas. La economía colombiana también navega con vientos a favor en 2022, a donde podría llegar con crecimientos superiores al 4%. El comercio, la industria y en general el sector privado están listos para continuar su buen momento. Los altos precios de las materias primas representarán mayores ingresos fiscales y recursos para inversión regional. La recuperación del ingreso de los hogares reducirá los índices de pobreza. Probablemente en 2022 Colombia llegará a buen puerto, pero ¿hacia dónde queremos seguir navegando después? No se debe olvidar lo valioso que deja el 2021: la importancia de decidir quiénes queremos ser como país en materia social y económica, una agenda pendiente de reformas, y la necesidad de una estructura productiva vanguardista, resiliente e incluyente.



MARTHA ELENA DELGADO ROJAS

Directora DAMS Fedesarrollo