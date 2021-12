$39 billones para emprendimiento Silver

La población mayor de nuestro país está creciendo a ritmos acelerados. Para el 2050 pasaremos de ver a 13 de cada 100 personas mayores de 65 años a cerca de 30. Esto ubicará a nuestras prioridades de emprendimiento frente a las puertas de la SilverEconomía, o la economía de las canas. Los emprendedores que logren resolver problemas a la población mayor de manera competitiva serán los ganadores de esta dinámica demográfica que no tiene freno. Nada más Colpensiones pagará $39 billones en prestaciones económicas en 2022, con esto podríamos construir dos líneas de metro de Bogotá todos los años.



Esta cantidad de recursos estará en manos de consumidores con preferencias y necesidades altamente desatendidas en el país. Mientras muchos se enfocan en qué preferencias tienen los llamados millennials o centenials muy pocos han estudiado a nuestra población adulta y la segmentación que de ella resulta.



Es por ello que, si usted, amable lector está pensando en iniciar algún emprendimiento, a continuación, menciono cuatro ideas de negocio en SilverEconomía que tal vez no se nos habían ocurrido antes:



1.Facilidades para encontrar pareja. La célebre aplicación ‘Tinder’ basó su éxito en ayudar a jóvenes a encontrar pareja e incluso se habla de una generación de bebés que nacieron gracias a dicha aplicación para móviles. En el caso de las personas mayores se tiene el tabú que el querer buscar o encontrar pareja es una llama en extinción. Pero la mitad de los mayores en el país no tienen pareja y, sí, buscan compañía. ¿Qué tal entonces un ‘Silver-Tinder’?



2. Turismo especializado. A las personas mayores les gusta viajar. Pero, ¿Cuántas agencias de viajes y actividades conocemos especializadas en planes para ellos? hoy, es muy reducido el número de planes y que están al alcance de este segmento poblacional. Cada vez más los hoteles se adecuan para recibir huéspedes con mascotas, pero no parece haber el mismo interés en viajeros mayores, que requieren menús y espacios especializados, así como guías expertos en mayores.



3. Alimentación especializada. Con el avance de los años la alimentación comienza tener ciertas restricciones. Los restaurantes ofrecen una serie de platos para menores, pero no ha despertado el interés en un menú especializado para personas mayores.



4. Domónica para sobrellevar los desafíos de la autovalencia. Existe un enorme potencial para adecuar las viviendas que faciliten las tareas básicas de las personas mayores. Si bien las adecuaciones actuales se han basado en resolver las dificultades físicas de los mayores en baños o escaleras, todavía hay mucho espacio para llevar los desarrollos al campo de la automatización. La domónica favorece las tareas de la vida diaria, como apertura de cortinas, encendido y apagado de luces, ventilación, sensores de movimiento, alertas de seguridad, entre otros.



La lista de emprendimientos podría continuar más allá de esta columna en sectores como el inmobiliario, salud o estética. Cuando tengo la oportunidad de hablar sobre SilverEconomía, aconsejo a empresarios y emprendedores a que tengan la proyección de expansión enfocados en un grupo poblacional. Hay una gran oportunidad de negocio en atender las necesidades de las personas mayores, único segmento poblacional del país en un constante espiral de crecimiento.



JUAN MIGUEL VILLA

Presidente de Colpensiones