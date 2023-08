4 formas de llevar la ganadería a Neto+

La ganadería emite al rededor del 9% de los gases de invernadero principalmente a través de los 330gr de Metano que eructa (80%) y dispone por vías fecales (20%) cada bovino en promedio al día. Esto ha ocasionado revuelo contra el consumo del carne responsable de casi 60% de esa cifra y de leche por el restante.

Se han creado startups unicornios como Beyond Meat o NotMilk para remplazar la carne y los lácteos por productos de laboratorio, que han mostrado resultados positivos pero también negativos en su aceptación como en el cuidado de sus productos en la cadena, como los costos o los cambios de hábitos.



Pero hay 4 frentes en que la ganadería responsable en el mundo trabaja intensamente para llevar ese 9% a neto positivo y eliminar el efecto invernadero de la ganadería: el silvopastoreo, dietas adicionales naturales, el cultivo de pasto con raíces adecuadas y finalmente la cría de escarabajos estercoleros.



El silvopastoreo lleva varia décadas de desarrollo y en Colombia hay ya muestras exitosas del trabajo de alimentación y pastoreo de ganadería con arboles. Algunos estudios (Cipav, UNAM) estiman que este método ahorra 40% del metano emitido por los bovinos.



En los últimos 5-8 años han aparecido startups desde Australia hasta Vietnam, que ofrecen dietas para reducción del CH4 -metano- en el estómago de los bovinos en proporciones anunciadas en ocasiones por encima del 80%.



Por otro lado la siembra de pastos con largos tallos de raíces y bien cuidados para comida de las vacas en rotación han demostrado captura de carbono hasta de un estimado del 30%.



Finalmente está el trabajo con escarabajos estercoleros que contribuyen a la momificación de las excretas de las vacas al enterrar pequeñas bolas de estas excretas duras a los túneles donde viven estos coleópteros, para su posterior alimentación. Ayudan igualmente en un proceso de alta sinergia a enviar la pérdida de superficie de pastoreo en este elaborado proceso en que la boñiga de la vaca de otra manera se convierte en una torta dura que aporta poco al suelo.



La presencia de escarabajos en sí mismo no genera reducciones de metano, pero es un excelente indicador de procesos regenerativos que en si mismos son secuestradores de carbono.



No es claro entonces cuánto aporta exactamente cada segmento hacia la obtención de un Neto positivo en la eliminación del impacto del efecto invernadero de la ganadería en el mundo. Pero si apostáramos que el silvopastoreo aportara 30%, la dieta 50%, el pasto 15% y el efecto regenerativo de los escarabajos 7%, ya estamos en este tan deseado Neto positivo. Científicos dicen con tranquilidad que la mezcla de procesos nos lleva a ese neto+ en el 2030.



Claro, por si solo no va a suceder el proceso, la mano invisible del mercado no será suficiente para que ganaderos, industriales, comercializadores y consumidores hagan el milagro.



Se necesitarán procesos educativos y sobretodo de control de carne y leche para identificar si estos vienen de ganaderías neto positivas y en casos serán necesarios impuestos al carbono. Pero hay mucho que alegrarse, aunque mucho más por hacer.



Carlos Enrique Cavelier

carloscavelier@gmail.com