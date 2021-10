7 mandamientos para emprender

Echaos pa’ lante, pujantes, verracos. Por años, estos han sido los calificativos que hemos escuchado para describir lo que somos los colombianos y, sin duda, las cifras de emprendimiento así lo confirman. Según un estudio del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Colombia es la cuarta nación con la mayor actividad emprendedora del mundo. Además, un reporte publicado por Rockstart revela que el país captura el 9,5 % del 'deal flow' en Latinoamérica, siendo el tercer país más interesante de la región para los inversionistas.



Lo cierto es que ni siquiera la pandemia logró quitarnos la estrella en los ránkings de emprendimiento. Al contrario, reafirmaron lo que hemos insistido por años: Somos una nación de emprendedores, y por ello, esa es la bandera que muchos debemos seguir llevando, ya que, gracias a este espíritu, situaciones como el coronavirus han sido más símbolo de oportunidad que de crisis. ¡No paremos de emprender! Aunque el mundo viva cambios constantes, lo que sí o sí nos corresponde es reinventarnos. Y si no sabe cómo hacerlo, aquí algunas recomendaciones para no morir en el intento:



1. Disciplina, como bien dicen: que no se te escape la tortuga de las manos. Hay que destacar que la persistencia y la paciencia son claves para alcanzar el éxito. Muchos emprendedores hacen grandes esfuerzos, sin embargo, esporádicamente se cansan de insistir. Esto hace que al final no se llegue al resultado esperado.



2. Foco, en ocasiones los emprendedores quieren desarrollar múltiples ideas a la vez, pero la verdad es que eso hace que no hagas ninguna bien. Ejemplo fácil: ¿Qué fue lo primero que hizo Google y realizó bien? Un buscador, luego le metió más cosas. Pero primero lo primero.



3. Resiliencia, acostúmbrate a que te digan que no sirve y que vas a quebrar. Al final tu disciplina y tu foco van a demostrar lo contrario.



4. Locura, para emprender se debe tener un tornillo suelto, porque no solo tienes que cambiar el mundo, sino que también debes luchar con la hiperregulación que tiene el Estado colombiano.



5. Trabajo en equipo, sólo se llega más rápido, pero en equipo se llega más lejos.



6. Diversión, cuando estás emprendiendo te enfrentas a tantos problemas, por eso debes amoldar tu proyecto a tu equipo, a tus clientes y divertirte mientras lo haces para no desfallecer en el intento.



7. Humildad, que nunca se te olvide de dónde vienes y el por qué comenzaste tu emprendimiento, para que cuando llegues a la cima, tu ego no nuble tu lucidez.

Recuerda: los emprendedores somos luchadores extraordinarios y nuestro gran reto hoy es crear un ecosistema de innovación que confíe en nosotros y, sobre todo, que invierta para lograr transformar las industrias, tal como ha pasado en los países desarrollados.



¡El momento es ahora!



FELIPE SÁNCHEZ

CEO de WeKall