Acoso aguafiestas

Háblese de otras cosas que no sean las andanzas y travesuras de la familia Petro. Canzón y deprimente.

Cambio de tercio. Durante décadas la minifalda alegró las calles de Colombia. Fue una fiesta del paisaje. Las aceras refulgían de belleza.



La forma femenina en toda su hermosura quedaba con punto y aparte. Las retinas transmitían las imágenes para irradiar placer estético. Se acabó.



El acoso callejero ha ahuyentado enseñar extremidades. No sin razón, las mujeres, antes tan generosas, se inhiben de mostrar nada por encima de la pantorrilla. Evitan incluso llevar falda. ¡Maldito acoso sexual callejero.



Al principio del siglo XX se usaba la falda larga por debajo de los talones. Venía así desde la Edad Media.



El atisbo de un tobillo solía lanzar al paroxismo de la emoción erótica a los amorosos. La Primera Guerra Mundial trajo mujeres activas por fuera del hogar. Subió la falda.



La era del Charleston la subió todavía más, pero los oscuros días de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial la devolvieron a la media pantorrilla. Don Sancho Jimeno, el héroe de Cartagena en 1697, no vio en sociedad, el pobre, otros talones blancos que los de su mujer.

La posguerra trajo lentamente faldas hasta casi la rodilla, aunque por las calles de la Cartagena de Indias de don Sancho, ya iban bastante más arriba.



¡Y apareció la copietas de Mary Quant! Aquello fue una gratísima revolución estética.



A la Quant le disputa la creación de la minifalda el exitoso modisto francés André Courrèges, no tan reconocido como inventor. Mary tenía ya recorrido como diseñadora de ropa con boutique propia, cuando introdujo la falda a mitad de muslo hacia 1965.

Los 10 años de la Guerra de Troya fueron una comparsa, comparado con la que se armó. Varios estamentos de la sociedad consideraron la minifalda como una pecaminosa provocación.



La Iglesia, por esos tiempos guardián de la moral, y hasta del buen gusto, la estigmatizó. Lo más cerca al pecado mortal. Bogotá, la ultramontana, que se vestía más que todo de negro, tardó en aclimatar la tolerancia. La gran apertura en las costumbres nacía apenas. Faltaba que estallaran la revuelta del ‘68 y las multitudes de Berkeley.



Mal que bien, sin embargo, la moda se impuso, y se impuso porque era, y es, una fiesta para las pupilas de ambos sexos. Siguieron años gloriosos de creciente desparpajo para alegre beneplácito de todos y todas.

Lo que ha venido sucediendo en las ciudades de estos años es una tragedia estética: pocas faldas y casi ninguna minifalda. No porque las damas no amanezcan a veces con ganas de lucir los encantos con que han sido dotadas, sino ¡oh calamidad! porque tienen miedo. Miedo de que se las intimide y disminuya.

​El flagelo del acoso es universal, en todos los barrios y en el transporte público. Las ciudades se empobrecen cuando pierden atributos: sin minifaldas, y con el menoscabo de la dignidad femenina.



Rodolfo Segovia

Exministro e historiador.