Terminando el primer semestre del nuevo gobierno, que alguien calificó como el de calentamiento, se debería pasar de los anuncios a la ejecución y deberían estar claras las realidades del Estado. Sus posibilidades, sus limitaciones y sus complejidades.



Como bien decía un exministro que pasó por varias carteras, para gobernar se requieren: buenas ideas, capacidad de comunicación y, sobre todo, capacidad de administrar y ejecutar que, en el Gobierno, es lo más difícil.



El Presidente debe considerar que todas sus ideas y ocurrencias son muy buenas y, en general ha podido comunicarlas a sus seguidores.



De ahí sus niveles de aceptación. En el tránsito a lo concreto es donde surgen infinidad de inquietudes. Lo que se aprecia es un discurso rimbombante sobre la extinción de la humanidad por cuenta de las energías fósiles, un empeño por liderar a nivel global el cambio en el enfoque de la lucha contra las drogas, su ambición por liderar un bloque político latino americano etc. Eso se traduce en una actividad internacional muy intensa y en la participación en todo tipo de foros y visitas. No deja de ser curioso cuando en la campaña el tema internacional ocupó tan poco espacio. Y está bien que Colombia juegue un papel relevante en el contexto global, pero eso supone que en el frente interno las cosas están bajo control.



Lamentablemente, no se percibe así. Una economía desacelerándose, una inflación desbordada, un sinnúmero de promesas que suponen mayor gasto público y un remezón en todos los frentes con esa obsesión de cambiarlo todo.



Hay que hacer votos porque el Ministro de Hacienda pueda dar la lucha contra la inflación y contener el gasto público. No va a ser fácil su trabajo. En lo demás, se ve un alto grado de desconocimiento de los temas y de improvisación.



Bastante se ha hablado ya del equivocado enfoque del tema energético y, que decir, del fiasco en la compra de los aviones contradiciendo las posiciones del propio Petro y sin justificación clara desde el punto de vista estratégico, como bien lo analizó Gabriel Silva en la revista Cambio.



Y que tal el pretendido cese bilateral del fuego con el ELN, o lo confuso de la 'paz total'. Y aunque parece risible, el tren volador entre Buenaventura y Barranquilla sigue dando vueltas. Lo anterior podría ser anecdótico si no tuviéramos enfrente la intención de llevar a cabo más reformas de todo tipo.



Es hora de que se aterricen los temas, previo estudio, discusión y consideración de los impactos, las conexiones y los efectos a mediano y largo plazo. Nadie discute que en todos los frentes puede haber mejoras, pero la ideología no puede justificar el 'adanismo' de creer que todo está empezando de cero, menos cuando no hay preparación ni planeación detallada sobre los cambios que quisieran hacer.

RICARDO VILLAVECES P.

​Consultor privado