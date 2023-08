¿Aló, Presidente?

Por primera vez en mucho tiempo los gremios deben estar sintiendo la ausencia de interlocución con el gobierno nacional. Es una lástima que, en un escenario tan retador, no haya una comunicación entre dos actores como el Estado y el empresariado representado en sus entes gremiales, sin embargo, puede ser que haya llegado el momento de replantear estrategias.



En los gobiernos pasados el corporativismo era bien visto y esto generó que, en algunos gremios e industrias, estos se sintieran con el poder de decisión o imposición sobre órganos y entidades que deben ser autónomas e independientes.



Esa capacidad de ‘lobby’ y el ser invitados frecuentes a reuniones palaciegas, viajes y cumbres, seguramente distorsionaron su rol, lo que ahora, lamentablemente, parecen estar pagando con el estilo del actual gobierno.



Los gremios se lamentan de la poca interlocución y receptividad que tienen, pero quizás su gestión en algunos casos se ha limitado a reclutar exministros, expolíticos y ex funcionarios, lo que hoy pasa factura en un gobierno marcado por la politización y la politiquería.



Que lamentable es ver esas pujas de poder en entes como las cámaras de comercio, en donde a como dé lugar quieren imponer cuotas políticas y no empresarios, asimismo son frecuentes los desplantes del gobierno en eventos, congresos y reuniones bilaterales que, si bien no deben copar la agenda presidencial, de vez en cuando vienen bien para tener un termómetro empresarial y económico.



El Presidente es célebre por dejar plantados jefes de Estado, diplomáticos e inversionistas, así que poco o nada pueden esperar los empresarios, alcaldes y gobernadores a quienes los desaires ya los deberían tener acostumbrados a no generarse falsas expectativas.



Nunca he compartido la indebida injerencia gremial y el disfraz académico y presuntamente propositivo para agenciar intereses y limitar facultades, sin embargo, creo que tampoco es sano que el gobierno, especialmente éste, caracterizado por el desconocimiento y falta de gerencia, no tenga en cuenta la interlocución que debe existir en una democracia, precisamente para escuchar sin necesariamente compartir, pero con el respeto de que todos puedan opinar.



Ya se fue el primer año del Gobierno Petro y la ejecutoria presupuestal, los planes y proyectos, pero sobre todo las políticas públicas dejan lamentables resultados. Un año perdido es mucho tiempo en el ejercicio de gobierno, pensemos que se llega a terminar de ejecutar el plan de desarrollo y el presupuesto del anterior gobierno en ese año, así que la gestión efectiva puede ser de tres años o tres años y medio.



Recuerdo presidentes que efectivamente trabajaban tres jornadas de siete días a la semana, pues el tiempo es corto y los problemas muchos, imagínense si criticaban ese estilo, ¿qué podemos esperar de un gobierno que no madruga, no escucha, no aparece, y, por ende, no gobierna?



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ

Director De la Espriella Lawyers

andresbarretog@gmail.com