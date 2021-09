Apoyemos a las tiendas de barrio

Las tiendas de barrio son parte integral de la comunidad. Los cerca de 450 mil establecimientos de este tipo que existen, no sólo son generadoras de empleo, sino que son la despensa de un porcentaje muy alto de familias, como quiera que cerca de la mitad de las compras de bienes de la canasta básica son efectuadas por los hogares en la tienda de la esquina.



Miles de personas que viven del rebusque y las que devengan ingresos muy por debajo del salario mínimo solo pueden conseguir lo del ‘diario’ y la tienda es el lugar ideal para obtener los alimentos en cantidades mínimas, lo cual les permite sobrellevar el día a día.

La pandemia los afectó y muchos se vieron en la obligación de cerrar sus tiendas o venderlas.



La reducción en la ventas, producto del brutal deterioro en los ingresos de los hogares de extracción popular, la competencia, la inseguridad y las constantes manifestaciones y marchas que se han vuelto pan de cada día en muchas zonas de nuestras ciudades, son factores que ponen en serio peligro de sobrevivencia, por lo menos a unas 11 mil tiendas. Los tenderos cultivan no sólo la relación económica, sino que construyen lazos de confianza que se materializan en lealtad.



Ellos venden en pequeñas cantidades, el valor de la compra promedio es de menos de ocho mil pesos, cuentan con un amplio portafolio y están a lo largo y ancho del país. Sin embargo, los tenderos en su mayoría no tienen vacaciones, ni cesantías, ni acceso a las Cajas de Subsidio, ni reciben primas, ni auxilio de transporte y es probable que no reciban una pensión.



Las anteriores consideraciones nos dan sustento cierto y sólido para expresar nuestra preocupación y rechazo a la propuesta de gravar las bebidas no alcohólicas, porque afectaría sobremanera el desarrollo de los micro y pequeños empresarios del canal tradicional que, hoy por hoy, necesitan con urgencia medidas que propendan por su reactivación y no por su desaparición.



Este tributo prácticamente se convierte en un impuesto al consumidor y por supuesto a los tenderos en Colombia. La categoría de bebidas azucaradas ocupa el segundo lugar en las ventas de una tienda y además es gancho para el consumo de otros productos como pasabocas, productos de panadería y alimentos preparados como las tradicionales empanadas.



Cualquier medida que perjudique a los habitantes de menores ingresos, a la clase media, al patrimonio de las personas naturales y a las micro y pequeñas empresas cercena la posibilidad de reactivación de este segmento, tan necesitado de medidas de apoyo para salir de la crisis.



No debería ser este un debate que se discuta en el peligroso terreno de la polarización, se trata de poner las cosas en contexto. Fenalco habla en nombre de más de 450 mil familias en Colombia que derivan su sustento de las tiendas de barrio. No cabe ninguna duda de que los consumidores se verán muy afectados pero los tenderos y los propietarios de pequeños establecimientos serán los más perjudicados al caérseles la demanda, y por consiguiente sus ventas y sus ya de por sí exiguas ganancias.



Jaime Alberto Cabal Sanclemente

Presidente de Fenalco.