Argentina, la grieta permanece…

En Santa Fé se levanta el Museo de la Constitución pues allí se escribió la primera Carta Magna tras la independencia argentina. El piso de todas las salas de ese museo muestra una profunda grieta como expresión del conflicto histórico entre el interior y la capital federal.



En dicho museo están alineados los caudillos en dos hileras, pero se dan la espalda, simbolizando que la nación argentina no ha encontrado consensos.



Después de la derrota del gobierno en las elecciones abiertas, simultáneas, paritarias y obligatorias (Paso) de septiembre, se auguraba una debacle para el oficialismo en la elección parlamentaria, pero no fue hecatombe para el gobierno ni la oposición pudo capitalizar la amplia ventaja lograda.



En septiembre la alianza conservadora Juntos por el Cambio, del expresidente Macri, obtuvo 41,5 % de los votos, mientras que el peronista Frente de Todos obtuvo 32 % y ahora la oposición ganó con 42 % y el gobernó subió al 33%.



En la Cámara de Diputados el oficialismo será la primera bancada con 118 curules, seguida de 116 de Juntos por el Cambio; pero en el Senado el peronismo redujo su presencia de 41 a 35 escaños y pierde el quórum propio por primera vez en cuatro décadas.



El Gobierno ganó en septiembre en siete de las 23 provincias del país y en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora logró triunfar en nueve provincias y alcanzando el mayor porcentaje de votación en la historia de la capital.



Fue sorprendente la eleccion del indígena socialista, recolector de basura, Alejandro Vilca como diputado nacional con 25 % de votos en su natal Jujuy. Entre tanto el Frente de Izquierda y de los Trabajadores sumó 1,3 millones de votos. También apareció una fuerza de derecha autodenominada ‘libertaria’, liderada por el economista Javier Milei de 51 años, alineado con Trump y Bolsonaro, quien ingresa a la Cámara de diputados tras obtener el 17 % en la capital. Ellos rechazan el feminismo, los derechos de la comunidad LGTBI, defienden teorías racistas para justificar la discriminación, y se oponen a los migrantes.



¡En su celebración no podían faltar símbolos nazis y la bandera confederada esclavista de Estados Unidos!



La elección ha sido calificada de transparente en medio de una severa crisis económica marcada por la inflación incontenida, pese al control de precios, la tortuosa negociación con el Fondo Monetario y el crecimiento de la pobreza agravada por la pandemia.



Frente a estos resultados cabe recordar que en una estación del metro de Buenos Aires cuelga una cabeza dorada del David de Miguel Ángel fragmentada de modo vertical en varios segmentos. Pese a dejar intacto el perfil del clásico del Renacimiento, impacta por la grieta en la estructura. Al explicar el sentido de ese diseño, su autora, Marta Minujin expresó: “Los argentinos somos seres que vivimos en fragmentación y discontinuidad”.



BEETHOVEN HERRERA VALENCIA

​Profesor universidades: Nacional, Externado y Magdalena