Aumenta el amor propio

Un buen ejercicio para aumentar tu amor propio es anotar 12 cualidades que reconoces en ti. Tienes más de 15, aunque no lo creas. Es que debido a un frágil amor propio, se tiende a mirar solo lo negativo. El ejercicio te ayuda a reencontrarte contigo mismo y a reforzar tu autoamor. Valorarte es necesario para sentirte pleno, animoso, y disfrutar de armonía y felicidad. Decreta: “Me amo, aprecio mis cualidades y me siento merecedor de conseguir lo que quiero”. Pide a otros que te escriban en un papel las buenas cualidades y actitudes que ven en ti. Será gratificante pedir que los que amas te den un feedback de todo lo bueno. Este es un ejercicio muy favorable si crees más en ti y das buen fruto con tus talentos. Seguro tendrás agradables sorpresas. Al fin da muchas gracias.



Es sorprendente y benéfico escuchar las cualidades que los demás reconocen y ven en nosotros. Eso afianza el amor propio ya que es común no darnos cuenta de eso y no valorarlo. Mira buen número de veces en Youtube este hermoso audiovideo: El memorándum de Dios. Reconoce que Dios te ama y que eres un milagro viviente, una chispa de la energía divina. El amor y la fe te ayudan a superar situaciones de tu vida que duelen y crean desánimo o inseguridad.



Si aumentas el amor y la fe, sueltas lo que te pesa crece tu energía y así todo fluye más fácil. Afirma: “Me amo, vine a jugar en este teatro que es la vida. Lo negativo es pasajero. Decido tenerte presente, amado Dios y todo mejora. Me amas, me fortaleces y todo va a estar bien”.



Cuenta la historia que Johnny, como herrero, fabricaba y reparaba piezas de metal. Cierto día su bella hija Diana, de 16 años, entró a su taller y le dijo calmada: - Papi, me has contado que la gente te compra herraduras para tener buena suerte. Hazme una por favor. El buen papá, contemplando feliz esos lindos negros ojos, le dijo: - Voy a elaborar una especial para ti, pero la miras y afirmas: “Me amo, me animo y doy lo mejor de mí”. Pasaron los meses y la hija le comentó al papá que le estaba yendo mucho mejor en todo. - Eso me alegra mi amor, pero no es por la herradura, es porque obras bien y tienes fe en ti y en Dios. Lo que llaman suerte es solo el resultado de amarte y amar lo que haces. Tú misma creas tu realidad. Como vives creyendo, vives creando.



- Así debe ser, papi, cuando la miro, afianzo mi fe y mi autoamor, y me visualizo concretando lo que anhelo.



- Sí, la fe y el amor son la fuente de tu energía vital, fortalécelos y todo estará mejor.



GONZALO GALLO GONZÁLEZ

Escritor y conferencista