Aumento salarial: estímulo a la demanda

Hace poco más de un mes, en estas páginas, escribí una columna titulada ‘A defender el salario real’, en la cual hacía un llamado al Gobierno, a los empresarios y a los trabajadores a defender el salario real, promoviendo la continuidad del incremento por encima de la evolución del índice de precios, cual ha sido la política acertada de la actual administración, en esta materia.



Me referí a las tesis de David Card, Nobel canadiense de economía en el presente año, quien demostró que los aumentos en el salario mínimo legal no tienen porque conducir a la destrucción del empleo.



Tal como lo hice cada vez que participé en las negociaciones del Consejo Laboral durante lustros, siempre he defendido el incremento salarial por encima de la inflación causada como un mecanismo promotor de la equidad y alentador de la demanda.



Durante años dirigí la Encuesta de Opinión Empresarial de Acopi-Cinset y allí constaté con base en la evidencia empírica, metodología hoy reconocida como incuestionable para estos efectos, que las coyunturas de dificultad para las empresas de menor tamaño, las más de las veces, estaban relacionadas con la contracción de la demanda agregada por razones de los choques externos o de la contracción emanada de la política monetaria.



Por eso celebro el acuerdo en la mesa de concertación y me anticipo a sugerir algunas decisiones urgentes con vistas a proteger el incremento salarial y favorecer un incremento eficaz de las cantidades demandadas.



El Gobierno debe llamar a la concertación laboral a partir del 16 de enero próximo para iniciar la coordinación de una tarea público privada dirigida a controlar en la práctica los brotes especulativos asegurando un abastecimiento suficiente y de costo razonable a las mipymes. Primero que todo será necesario actuar en el renglón de los alimentos.



Para ello es preciso vincular a las centrales de abastos, las redes de productores campesinos, las grandes superficies, los supermercados fruver y las redes de economía solidaria tipo Coratiendas para promover un esfuerzo solidario con mecanismos de seguimiento y conexión con las redes de consumidores y las autoridades tipo Superintendencia de Industria y Comercio.



‘Tal Cual’ debe ser el vocero por excelencia de los denunciantes y los gremios han de jugar papel principal en este esfuerzo por la recuperación de la ética comercial.



El segundo renglón debe ser el de los medicamentos y servicios de salud. No puede permitirse que, sin estudios detallados de incrementos del costo de los componentes importados, sin cálculos transparentes sobre el impacto del aumento en los fletes y de las rupturas de las cadenas de suministro, puedan presentarse aumentos desproporcionados de precios.



Y luego, será necesario coordinar las acciones de auto regulación en los sectores de cuadernos, útiles escolares y elementos de soporte tecnológico en las tareas de enseñanza aprendizaje.



JUAN ALFREDO PINTO

Expresidente de Acopi