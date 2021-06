Aún mucho por extraer

Hace unas semanas la Agencia Internacional de Energía (AIE) reportó que para evitar el aumento de las temperaturas globales el mundo debería frenar el desarrollo de nuevos proyectos de explotación de carbón, petróleo y gas. Esta afirmación es mucho más sorprendente cuando se tiene en cuenta que esta organización está dedicada a garantizar los suministros de crudo y otros hidrocarburos.



Mientras la AIE llama a cesar las inversiones en nuevos pozos petroleros, el sector en Colombia afirma que aún hay mucho crudo y gas por extraer. De hecho, las empresas petroleras con operaciones en el país están desarrollando las alternativas de los yacimientos no convencionales -en medio de una dura polémica en la opinión pública- y las exploraciones llamadas “costa afuera”.



Ecopetrol ha anunciado tanto la continuación de las exploraciones tradicionales de crudo y gas como el tránsito hacia las renovables y hacia el negocio de la generación de energía. Si bien aún hay mucho petróleo y gas natural por explotar en tierra firme y en el mar colombiano, aún falta mucho camino para que las opciones de yacimientos no convencionales y las de “costa afuera” compensen lo producido por medios y prácticas tradicionales.



El gas natural sigue consolidándose como un camino intermedio entre la actividad tradicional del sector y el proceso de transición energética y de “descarbonización”. Ese freno en seco que promueve la AIE no se traducirá en la exploración y explotación petrolera y gasífera nacional. Las finanzas del Estado colombiano continúan dependiendo de los recursos generados por la venta de crudo y carbón.



Optar por esa ruta intermedia no significa desconocer la importancia de reducir las emisiones y generar una energía más limpia.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda