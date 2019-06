Banrepública advirtió sobre estancamiento de la economía

Los datos más recientes sobre la actividad productiva, que en algunos casos están generando señales encontradas, muestran que la economía colombiana se estancó frente al desempeño que traía a finales del año pasado, y que en algunas variables se ve un impacto de temas diferentes a los fundamentales.



Así lo advirtió este miércoles el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, durante la instalación de la Convención Bancaria en Cartagena, al tiempo que señaló que “hay mucha información dispersa y que apunta en distintas direcciones” que actualmente está bajo análisis del Emisor para su toma de decisiones. Según el directivo, mientras que el Dane reportó hace algunas semanas que la economía colombiana se expandió 2,8 por ciento entre enero y marzo de este año, si se quitan los factores estacionales el crecimiento fue de 2,3 por ciento, “mientras que el equipo técnico del Banco esperaba 3,2 por ciento, cifra necesaria para crecer 3,5 por ciento en todo el año”.



Pero además, si se compara el desempeño del PIB, con el del cuarto trimestre del 2018, el resultado es que “la economía se estancó, y eso es una luz amarilla”.



Echavarría afirmó que “la información no fue buena, hay que ver por qué, y cuáles son los correctivos que deben tomarse”.



Justamente, al observar en detalle lo ocurrido en distintos sectores, el Gerente del Banrepública explicó que mientras el consumo privado siguió creciendo, hubo una pérdida de dinámica importante en el gasto del Gobierno, por cuenta del ajuste fiscal.



En cuanto a la inversión, cuyas cifras de crecimiento se han ajustado en varias ocasiones a la baja, Echavarría señaló que deben analizarse en detalle, toda vez que hubo un aumento en la adquisición de maquinaria y equipo.



Otras señales de desaceleración que mencionó Echavarría fueron la pérdida de dinámica de las exportaciones, el aumento en el desempleo, el estancamiento en la creación de puestos de trabajo, y el freno en la reducción de la pobreza monetaria. También señaló que si bien la cartera comercial dejó de caer, todavía no crece, situación que se da por temas de demanda de las empresas, y no por falta de disponibilidad de préstamos por parte de las entidades financieras.



Con respecto a la inflación, el directivo señaló que actualmente está en 3,25 por ciento en los últimos doce meses, aunque las expectativas del mercado han subido y la ubican más hacia 3,4 por ciento, como consecuencia de varios choques en precios de bienes regulados (energía y transporte), el aumento del salario mínimo a tasas que duplican la meta de inflación y el aumento reciente en el precio del dólar.



Señaló que, en los análisis que ha hecho el Banrepública sobre los factores que explican la devaluación, la causa de la situación reciente no ha sido el precio del petróleo, ni el diferencial de tasas de interés, sino que ha incidido la sensibilidad al alto déficit de cuenta corriente, algo de contagio del movimiento que han tenido otras monedas, pero insistió en que “son otros factores locales, no los fundamentales, que explican la devaluación”. Lo mismo afirmó con respecto a los factores que están incidiendo en la formación de expectativas de inversionistas y consumidores.



Cabe recordar que, hace algunos días durante la presentación de informe de inflación del Banrepública, Echavarría señaló que “la polarización política no es buena para el crecimiento. Los consumidores y los inversionistas se asustan”, y afirmó que “es muy difícil explicar lo que pasa con la economía si uno no menciona esa polarización. Uno ve que las cosas se frenan y se preocupa... y sospecho que el factor de la polarización afecta la tasa de cambio, el crecimiento y la inversión”.



En eso coincidió el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora Uribe, quien señaló que en momentos de incertidumbre y polarización “las decisiones económicas toman más tiempo y esos no son factores que deban menospreciarse”.



LOS CINCO DESAFÍOS DE LA BANCA



En momentos en que el sector financiero se enfrenta a un entorno cambiante en muchos sentidos, el principal desafío de la banca es ser más humana y que mejore la vida de las personas. Durante la instalación del Congreso de Asobancaria, el presidente de la junta directiva del gremio, Juan Carlos Mora, dijo que, para lograrlo, el sector se trazó cinco grandes retos.



Uno, es seguir en el proceso de inclusión financiera, para que más personas en todos los rincones del país puedan acceder a los servicios de esta industria. Para ello, señaló el directivo, es clave reducir la brecha digital y mejorar la infraestructura de telecomunicaciones en todo el territorio.



Otro desafío es llevar a la práctica la identidad digital, para habilitar operaciones que sean ciento por ciento digitales, así como continuar en la adopción de nuevas tecnologías que le ayuden al sector a ofrecer más y mejores productos financieros.



SECTOR FINANCIERO, AL TABLERO



Igualmente, hizo un llamado a intensificar la promoción de los medios de pago electrónicos, todo esto acompañado con educación financiera. Entre tanto, el Superintendente Financiero, Jorge Castaño, dijo que Colombia fue incluida en el Financial Sector Assesment Program, con lo cual el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional vendrán al país a hacer una evaluación al sistema financiero sobre el cumplimiento de estándares internacionales, la evolución de la inclusión financiera, los niveles de solvencia, de liquidez y los conglomerados financieros. Según Castaño, tras esta revisión -que hace parte del proceso de adhesión a la Ocde-, saldrá una hoja de ruta para seguir mejorando los estándares.



