Este 25 de abril, el presidente Biden anunció que estaría buscando su reelección. Según las encuestas, todo indica que su contrincante sería el expresidente Trump. ¿Debe entonces EE. UU. prepararse para una segunda ronda de Biden vs. Trump? Es muy probable y no será una campaña calmada.



Para Joe Biden será la cuarta vez que se presenta como candidato a la presidencia, siendo la primera vez hace 32 años, y si gana la reelección, tendrá 86 años al finalizar su período. Su posible contrincante tendría 82. Esto señala que el ajuste generacional no ha ocurrido en los Estados Unidos, donde la pirámide poblacional es relativamente joven, pero eso no se traduce en la política.



Por su edad y su larga trayectoria, más del 70%, según las encuestas, no querían que Biden continuara su carrera hacia un segundo período presidencial, incluyendo la mayoría de los Demócratas. Sin embargo, en su partido no hay duda de que cerrarán filas alrededor de su candidatura, al representar al mismo tiempo una personalidad aburrida y una capacidad de crear consensos.



Existen opciones de candidatos mucho más jóvenes en el partido de gobierno, pero el incumbente normalmente es considerado el favorito si no hay una crisis de fondo. En ese contexto, el actual presidente ha logrado que, a pesar de su edad y su incapacidad de generar emoción, sea considerado favorito.



Ha tenido éxito, en lo doméstico, en pasar legislación en aspectos económicos y sociales con el apoyo de ambos partidos, y ha logrado, en lo exterior, el apoyo a Ucrania permitiendo que Rusia no haya tenido avances en la guerra y sin involucrar directamente al ejército americano. A su vez, hoy existe un consenso en una política industrial que aumente la producción de semiconductores en los EE. UU., reduciendo la dependencia de China.



Pero, aún persisten dudas sobre la economía en los próximos años. La lucha contra la inflación, la generación de empleo, y el crecimiento son factores que generan incertidumbre, y le podría dar argumentos a la oposición. A esto se suma que Trump va a usar una campaña vengativa y buscar que sus seguidores y creyentes de argumentos alrededor de la “elección robada” lo vean como un salvador. Y cada error de Biden será usado de inmediato.



Quien gane las elecciones en la unión americana tendrá implicaciones y consecuencias a nivel mundial, y en América Latina. Las diferencias entre los candidatos en aspectos como cambio climático o transición energética son importantes, y seguramente las alianzas y la colaboración con la región sería muy diferente si hay continuidad con el actual presidente, o si, por el contrario, los republicanos asumen de nuevo el poder.



En ese sentido, la disputa electoral que inicia con el anuncio de Biden tendrá desde ya aspectos a ser tenidos en cuenta en nuestra región, y en cuanto a las prioridades y coordinación que tendrá lugar a futuro. No será sólo después de 2024 que habrá consecuencias, es desde el inicio de las discusiones en una campaña que será controversial y polarizada.



RAFAEL HERZ

​Analista internacional