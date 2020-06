Biodiversidad, una apuesta de la ANLA

Mañana, en el Día Mundial del Medio Ambiente y en medio de una pandemia que nos ha hecho repensar el presente y el futuro, desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) queremos conmemorar esta importante fecha y en este año especial, en que Colombia fue delegado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como país anfitrión, bajo el enfoque de la biodiversidad, queremos unirnos y comprometernos en seguir siendo una entidad que impulsa historias que impactan positivamente nuestro medio ambiente y a las comunidades.

Una de las principales estrategias de la ANLA, “Apuestas por la Biodiversidad”, busca impulsar la restauración de más de 31.500 hectáreas a través de la aprobación de planes de inversión forzosa de no menos del 1% y programas de compensación ambiental que son obligaciones de empresas que cuentan con una licencia ambiental.



¿Cómo lo haremos? Definimos lineamientos para la elaboración de los planes y fortalecimos el equipo técnico. Pasamos de tener un pequeño equipo a tener hoy uno robusto, multidisciplinario y especializado. Nuestra meta, para el cuatrienio, pretende aprobar más de 700 planes de inversión forzosa de no menos del 1% y más de 1.000 de compensación ambiental.



¿Con el apoyo de quien lo haremos? El Congreso fue clave al aprobar el Artículo 321 en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que dio impulso a la inversión forzosa de no menos del 1%, recursos que se destinarán al cuidado de fuentes hídricas.



Al igual que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Planeación Nacional, al considerar que es una apuesta adecuada. La participación de los sectores de hidrocarburos, minería, infraestructura, energía y agroquímicos, que tienen licencia ambiental, será clave.



¿En dónde lo haremos? La concentración estaría principalmente en Orinoco, Magdalena, Cauca y en Amazonía. Gracias al trabajo articulado con Corporaciones Autónomas Regionales y seis ONGs ambientales del país, The Nature Conservancy, Conservation International Fundation, World Wildlife Fund Colombia, Wildlife Conservation Society, Fundación Natura y el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, hemos priorizado más de 77 millones de hectáreas y contamos con información de lugares donde se podrían realizar acciones de conservación, restauración y preservación de ecosistemas.



¿Qué avances tenemos? Hemos aprobado más de 32.000 hectáreas para acciones de conservación y restauración y recursos por más de $326.000 millones por inversión forzosa de no menos del 1%, que serán destinados a la protección, preservación, recuperación y vigilancia de cuencas hídricas, superando la meta para el cuatrenio.



Con la ejecución de estos planes, buscamos jalonar importantes recursos del sector privado en los territorios, que generarán más empleos e impactarán positivamente nuestro medio ambiente y reactivarán la economía en estos tiempos de pandemia.



Con estas apuestas innovadoras, desde la ANLA, a través de la aprobación de dichos planes, hemos contribuido al cumplimiento de las metas Aichi 2011-2020, que tienen como propósito detener la pérdida de diversidad biológica. Porque en la ANLA, por la naturaleza, promovemos el desarrollo sostenible y la conservación de nuestra biodiversidad.



Rodrigo Suárez Castaño

Director de la ANLA.