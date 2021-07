El plan de Bogotá para aumentar su capacidad en innovación

Bogotá acaba de obtener recursos de Bloomberg Philanthropies para fortalecer sus capacidades en innovación digital. Este apoyo técnico y económico por US$1,5 millones lo recibió a lado de Ámsterdam, Ciudad de México, Reikiavik, San Francisco y Washington.



Los planes los ejecutará el i-team de la ciudad que integran la Agencia de Analítica de Datos del Distrito (Ágata) y el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá (iBO).



Así lo explica Sandra Borda, directora de Ágata, que nació a finales del año pasado, como una la alianza estratégica entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB); el Grupo Energía Bogotá (GEB), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y la Secretaría Distrital de Planeación.



¿En qué consiste este reconocimiento?



Desde el año pasado la ciudad preparó una propuesta para Bloomberg con los frentes de trabajo y el compromiso de la ciudad para abordarlos. En esto estamos Ágata, como Agencia Analítica de Datos y el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá (iBO). No es solamente que llegan unos recursos, sino que la ciudad tiene que mostrar efectivamente una inversión, un interés y unos proyectos a ejecutar. Luego, Bloomberg analiza las ciudades que se postulan y Bogotá fue elegida entre las seis que ganaron. Quien hizo la propuesta fue la Alta Consejería Distrital Tic y los recursos van a ser administrados por Connect Bogotá Región.



¿Y cuáles son esos frentes de trabajo?



Son cinco: el sistema del cuidado, educación 4.0, movilidad, la reactivación de la economía y microcrédito, y seguridad. Ese es el compromiso con Bloomberg y la ciudad. De hecho, esto viene como parte de las diferentes agendas de transformación digital que se trabajan con las entidades del Distrito. Tanto Ágata como iBo, reforzamos esto para acelerar y catalizar que el proceso de innovación sea realidad en el menor tiempo posible.



¿Cuál es el cronograma de trabajo?



Este es el primer paso para ese sueño de tener una Bogotá inteligente y mejorar aspectos de la ciudad. En cuanto al cronograma, Bloomberg trabaja en anualidades que terminan en septiembre. El proyecto se terminaría en 2024. Venimos trabajando en varios temas y lo que vamos a recibir de esa institución sirve para reforzar y garantizar expertos internacionales en estos temas. En la medida en que logramos resultados y ganancias tempranas las vamos presentando.



¿Qué papel juega el Laboratorio de innovación?



Tenemos roles diferentes y nos complementamos muy bien, iBO está enfocado en la cultura de innovación. Es muy interesante ese acople porque nos acompañan en el diseño de las soluciones, en identificar esas innovaciones que podemos trabajar con la entidad, y nosotros las trabajamos desde el punto de vista de la analítica, y luego iBo nos acompaña a asegurar que la adopción se haga y que, efectivamente, la entidad pueda trabajar y aprovechar las soluciones.



¿De este plan con Bloomberg qué es lo más próximo a materializarse?



Esperamos ver los primeros resultados en el último trimestre del año aprovechando nuestras metodologías ágiles. Dentro de los cinco frentes que mencionaba anteriormente, estamos viendo el de microfinanzas, que le llamó bastante la atención a Bloomberg porque estamos pensando, desde Ágata, cómo dar microcréditos a personas que hoy no pueden tener acceso.

Sandra Borda, directora de la Agencia de Analítica de Datos del Distrito (Ágata). Archivo particular

¿A dónde quieren llegar?



Nos estamos enfocando en mujeres jóvenes, población vulnerable que no estan bancarizadas. Lo que busca es tener una plataforma sencilla que, además de dar acceso al microcrédito, eventualmente también puede ser usada para el pago de servicios públicos y la recarga de la tarjeta de Transmilenio, que sea multiservicio.



¿Qué papel juega el sector privado?



En este caso estamos buscando esas alianzas, tanto con banca tradicional, fintech y microfinancieras. Estamos invitando a diferentes jugadores y actores del sector a que nos acompañen en esta iniciativa, porque finalmente lo que hacemos, es ser facilitadores del ecosistema, buscar a los diferentes actores que pueden ser los mejores para potenciar estas soluciones y qué mejor que tener al sector financiero en este proyecto. Esos son los acercamientos que estamos haciendo, adelantándonos a tener estos recursos de Bloomberg para hacer nuestra última revisión con expertos antes de salir.



¿Bogotá quiere ser modelo para aprovechar la analítica en el sector púbico?



Eso impulsa la creación de Ágata porque sabemos que hay una oportunidad inmensa. No es porque no se haga nada en el distrito. La verdad es que las entidades trabajan en aprovechar mejor sus datos.



Sin embargo, sabemos que al tener a la Agencia como un integrador que puede generar esa conexión de datos entre las diferentes entidades es lo que nos puede llevar a este sueño de tener una Bogotá Ciudad Inteligente, donde no es únicamente un análisis de cada una de ellas. En esa conexión se puede ver el impacto de forma transversal.



¿Quieren avanzar como Medellín?



Sí, estamos en un camino similar. De hecho hablamos con el equipo de Medellín y creemos que hay sinergias y conocimiento que podemos aprovechar entre las dos ciudades.



