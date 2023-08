BRICS: la cumbre de Johannesburgo

Los resultados de la cumbre BRICS en Johannesburgo en materia de sus objetivos de ampliación y de una moneda alternativa al dólar han sido ambiguos.

Había una tensión entre India y los demás alrededor de la admisión de nuevos países, pues ella razonablemente exigía criterios claros, pero parece que cedió para el consenso: ¿Por qué admitir a Argentina con sus desordenadísimas economía y política y no admitir México, el exitoso exportador?



Se manifiesta así un conflicto entre la dimensión económica (que le da sentido a la admisión de Arabia y EAU) y la política que permite a Ramaphosa invitar a Egipto y a Etiopia, a Rusia invitar Irán y a Brasil a Argentina.



Un conflicto que puede dar al traste con los objetivos de la plataforma porque de no priorizarse países que sumen en lo económico, y no resten, instituciones como el NDB, que tienen que adoptar estrategias prudenciales como cualquier banco al que no le convienen socios ni clientes con desequilibrios extremos en sus balances, no va a despegar.



Se hablaba de 23 países aplicando para ingresar (claro que a Colombia le llego una invitación especial saltándonos la prologada cola, según el ministro), destacándose el admitido Saudí Arabia, un refuerzo clave en todos los objetivos que incluso ya ingreso al NDB.



La dimensión simbólica que está adquiriendo BRICS está llevando a hablar de Nuevo Orden Económico Mundial y Nuevo Modelo de Desarrollo, como si la institucionalidad de la economía internacional dominada por Estados Unidos se pudiera echar por la borda súbitamente.



Lo geopolítico está disparado por delante de lo económico en razón de las tensiones Estados Unidos vs. China y Rusia, lo que está llevando a recibir solicitudes a países que no son una vitrina democrática o económica (Cuba, Venezuela, Nicaragua).



Hablar de destronar el dólar es no entender la magnitud y complejidades de su dominancia, las inercias institucionales e importancia de su liquidez; aunque no por estabilidad (impacto de los bandazos quantitative easing a altas tasas de interés) ni seguridad (contra Krrugman: decomiso de reservas).



Sin embargo, aunque aspirar a destronar totalmente al dólar (88% de transacciones y 58% de reservas globales) no tiene sentido, con un adecuado diseño y manejo se puede lograr disminuir las asimetrías y facilitar el intercambio.



La historia de esta plataforma para la cooperación entre países del Sur global ha estado influenciada por las reacciones, abusos y manipulaciones del gobierno y el sistema financiero americano.



Esto sucedió para su creación, en 2009, cuando los financistas americanos devastaron el sistema financiero internacional; y para el lanzamiento de la idea de una nueva moneda de reserva/intercambio del grupo, en 2015, con las primeras sanciones.



Movimiento que se ha acelerado y extendido con las extraordinarias sanciones a Rusia (todos los miembros han sido sancionados por Estados Unidos) que hicieron tomar consciencia de la weaponizacion del dólar y el riesgo de tener las reservas en una moneda que no es neutral políticamente.



RICARDO CHICA

Investigador en Desarrollo Económico.