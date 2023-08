Burbujas mediáticas

El fenómeno actual de opinión obedece a una estrategia que depende de varias herramientas, de una parte, el posicionamiento de una narrativa -puede ser falsa o verdadera -, la difusión masiva del mensaje, y el mantener una audiencia cautiva que va consumiendo esos contenidos y propagándolo en sus círculos.

Este fenómeno comunicacional es conocido como "burbuja mediática". Durante el mal llamado "estallido social" muchos de los hoy colaboradores y defensores del Gobierno se dedicaron a irradiar mensajes, mayoritariamente falsos o carentes de evidencia, con el fin de posicionar una narrativa que generara exacerbación y aprovechara dos circunstancias: la afectación psicológica poscovid y posconfinamiento, y sus efectos traumáticos, así como lo que más nos gusta en Colombia: la pugnacidad política de atacar al adversario con mentiras y adanismos.



En este versado arte de la burbuja mediática hay expertos como los señores Bolívar, Guanumén y otros desafortunados tuiteros (no sé cómo se les dice ahora que la red se llama X), que mal influencian la opinión en temas como incitar el bloqueo de una vía, quemar un CAI, o justificar la muerte de un recién nacido con la lapidaria e inhumana frase de "igual se iba a morir".



La burbuja mediática busca crear comunidades uniformes que consumen los mismos contenidos, se dejan imponer una opinión, y van repitiendo y replicando esos mensajes sin ningún grado de pensamiento crítico, análisis, ni sustento.



Ese es el estado de opinión en el que vivimos. Cuando la humanidad más ha avanzado gracias a la IV Revolución Industrial y en plena Sociedad de la Información, los lectores e internautas se dejan influenciar por contenidos ligeros, absurdos, viciados y mentirosos.

El debate sobre la responsabilidad en el uso de redes es de doble vía.



Si hay malos influenciadores, que son capaces de posicionar esas narrativas y crear una burbuja de opinión, es porque del otro lado de la pantalla hay seres sin estructura que no tienen la formación o capacidad suficiente para discernir.

La crisis de la opinión va muy de la mano de la crisis de la educación. En Colombia somos expertos en exigir títulos y títulos para ocupar posiciones, lo que ha creado una fábrica de posgrados y formaciones sin sentido, permitiendo a muchos centros educativos vivir de esta oferta



. En los Estados desarrollados muchos profesionales son simplemente eso, profesionales, o se han dedicado a un oficio o acceden a un título técnico, lo que en Colombia es mal visto y de allí la cantidad de universitarios mediocres que abundan en la burocracia.



Ojalá que el renacimiento que nos trajo la Era de la Economía Digital no pase de lado a Colombia precisamente en lo que debe ser, un renacer de la cultura, de la construcción personal, y que eso haga de nuestra sociedad una más informada, más crítica, y que no se deja guiar por habilidosos creadores de contenido que hasta ponen presidentes, mediocres por supuesto.





Andrés Barreto González

Director General De La Espriella Lawyers

