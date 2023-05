El gobierno, como es normal, está empeñado en sacar adelante un conjunto de reformas que proyectan el deseo de cambio manifestado por el pueblo en las pasadas elecciones presidenciales. Varias de estas iniciativas han generado intensos debates sobre su conveniencia y sostenibilidad financiera.



Es importante que la discusión y aprobación de las reformas tenga en cuenta no sólo factores políticos e ideológicos sino también técnicos y económicos. En varios temas estratégicos para el país como los energéticos o la salud, es evidente que el gobierno quiere desconocer el impacto que tendría sobre la economía reformas que los expertos han valorado como peligrosas y excesivamente costosas para la nación.



En los últimos días el gobierno ha recibido dos campanazos de atención que no debería ignorar.



El primero de ellos es el impacto del proyecto de ley de reforma laboral. Lo afirma, en un muy importante estudio, el Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República: “El aumento de los costos salariales recortaría alrededor de 450.000 empleos formales en un horizonte entre tres y cuatro años, mientras que el incremento de los costos de despido podría tener un impacto en un horizonte más largo”.



El documento también concluye cuáles sectores y tipos de empresa serían los más afectados por la reforma: “Los incrementos son heterogéneos por sectores, siendo las más impactadas, en el escenario medio, las ramas de actividades profesionales, de servicios de recreación y esparcimiento, de hotelería y turismo y el comercio. Adicionalmente, por tamaño de empresa, las micro y pequeñas tendrían una mayor carga”.



El gobierno ha sido transparente al reconocer que la reforma laboral no creará empleo y que busca reforzar los derechos laborales de los que tienen empleo formal. Pero no crear empleos nuevos es muy diferente a destruir los que existen.



Renunciar al objetivo de reducir la informalidad para satisfacer a los débiles sindicatos desdice del discurso sobre la prioridad dada a los más pobres en la actual administración.



El segundo campanazo lo dio el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. El CARF se pronunció sobre los proyectos de reforma a la salud y al régimen de pensiones, así como sobre el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC). El documento es de gran calidad pues, al señalar aspectos positivos en las reformas de salud y pensiones, advierte sobre serios defectos que pondrían en peligro la viabilidad fiscal del país en el mediano y largo plazo. Contrario a los anuncios de la despistada Ministra de Minas y Energía, este grupo de expertos también recomienda mantener el programa de reajuste del precio de los combustibles como ha venido sucediendo.



Al gobierno le sobra ideología y le falta conocimiento técnico de los temas. Escuchar a los expertos puede evitarnos graves dolores de cabeza.



MIGUEL GÓMEZ M.

​Decano de Economía Universidad del Rosario

migomahu@gmail.com