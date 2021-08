Carrasquilla al emisor

Este lunes, el presidente Iván Duque anunció la designación del ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla como nuevo codirector del Banco de la República, en reemplazo de Carolina Soto. Si bien la trayectoria académica y profesional del nuevo miembro de la junta directiva del Emisor cuenta con las credenciales suficientes para ocupar ese cargo, su nombramiento desató una tormenta política y generó rechazo en varios sectores.

La razón no es económica sino política. Según varias encuestas, la mayoría de los colombianos señalan a la reforma tributaria impulsada por el entonces ministro Carrasquilla como el principal motivo detrás de las movilizaciones del paro nacional. De hecho, las protestas desencadenaron la salida no solo del jefe de las finanzas públicas sino de todo su equipo de primer nivel.



La escogencia de Duque ha sido interpretada como un gesto provocador y una desconexión con las rabias ciudadanas que desataron las medidas diseñadas y defendidas por el ministro de la economía. En medio del ambiente previo a las elecciones de 2022, la Casa de Nariño ha puesto a la junta directiva del Banco de la República, técnica, independiente y con un blindaje necesario de la política, en el centro del debate de la campaña.



Más allá de la tendencia del Gobierno actual a someter al emisor y su junta a innecesarias y costosas polémicas políticas, quedan las preguntas del editorial de este lunes de este diario: ¿la llegada de Carrasquilla amenaza la autonomía del Banco y tiene él la rigurosidad técnica y la preparación? La respuesta a la primera es no y a la segunda es sí. El diseño institucional está tensionado al máximo y se pondrá a prueba con las difíciles decisiones que se vienen y que tocarán la reactivación.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda