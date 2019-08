Ceder al populismo es destruir valor

La actividad financiera es de interés público: a todos nos conviene un sistema financiero sólido, competitivo y estable, que cuide los recursos del público y que logre dirigir el ahorro de los depositantes a actividades rentables que impulsen el crecimiento de la economía.



Lamentablemente, una ola de populismo de opinión, impulsada por la indignación ante la corrupción, ha convertido la actividad financiera en objeto preferido de irracionales ataques.

Estos populistas han encontrado en el caso de la liquidación del contrato de la carretera Ruta del Sol II el emblema de su irracional cruzada.



El pobre argumento es más o menos este: la concesionaria obtuvo un contrato mediante el pago de sobornos que hizo su socia mayoritaria, Odebrecht. Por ende, según este razonamiento, pueden ser objeto de expropiación los proveedores, prestamistas y trabajadores. Reconocerles cualquier pago es dirigir recursos públicos a quienes han servido a una empresa criminal.



Que la Nación les pague lo que la concesionaria les debe es contribuir con nuestros impuestos o con deuda pública a enriquecer a trabajadores y empresarios corruptos. Dejar de pagarles es, por el contrario, conveniente: no solo es justo, sino que castiga a quienes actuaron con mala fe buscando rentas criminales. Es una extinción de la riqueza obtenida violando la ley y el interés público.



No pagar el crédito conjunto, según los indignados, sirve para castigar a los accionistas de los bancos, también socios de Odebrecht, en particular al grupo Aval. ¡Que lo pierdan todo!



Esta lógica de bienpensantes tiene varios problemas: sus conclusiones son contrarias a la Constitución y la ley y, lo más importante, atenderlas haría grave daño al interés público, a la actividad financiera y al sistema económico de iniciativa privada, fundados en el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad.



Vamos por partes

Quienes reclaman a la concesionaria Consol lo adeudado, pusieron sus recursos para que esta los invirtiera en la obra, y es allí donde está la plata. La concesionaria debe a profesionales, trabajadores, empresas de ingeniería, bancos y proveedores. Si sus títulos son inválidos, ficticios, una correcta liquidación podrá depurar lo que no contribuyó a la obra y claro que perderán esos recursos.



Los corruptos, que pagaron coimas a los funcionarios públicos, por allá en el 2010 cuando fue adjudicado el contrato, deberán pagar no solo con la pérdida de su libertad, sino de su patrimonio que ya ha sido incautado.



Las empresas de esa asociación ya han perdido el capital invertido y podrán ser condenadas a pagar indemnizaciones que la Nación debe buscar, como ya lo está haciendo.



La obra, que ya se completó en más de la mitad de lo que era responsabilidad de la empresa, es un activo de la Nación, de todos los colombianos, que sí se recibió y que prestará un servicio por décadas. Los peajes por el uso de la vía construida los recibirá el Estado a perpetuidad.



El mayor daño potencial está en atender la airada petición de quienes piden que no se pague un crédito conjunto, sindicado en la jerga financiera, que recibió la concesionaria de parte de los establecimientos financieros: lo adeudado a los bancos supera el billón de pesos, siendo siete de ellos los mayores acreedores.



No pagarlo constituiría la mayor expropiación sin indemnización en la historia de Colombia. Si no se pagan, quedándose la Nación con la carretera, no se castigaría a los dueños de los bancos como pretenden los populistas, sino que se dañaría a los ahorradores, afectando seriamente la confianza del público que requiere la protección estatal a la actividad financiera.



Además, traería un frenazo a cualquier crédito futuro a obras y grandes inversiones públicas, imposibles de hacer sin crédito.



Tal vez para lo único que serviría atender esta exigencia de los indignados es para afectar a la empresa privada. Le va bien al objetivo de los populistas antiempresa, los populistas contrarios a la actividad financiera.



Pagar lo justo, lo adeudado e invertido en la carretera es lo que toca. Negociar rápido y bien esos pagos es lo que sirve al interés público, pues permite destrabar el crédito para financiar las urgentes obras de infraestructura que requiere Colombia, y hace posible que la actividad financiera siga contribuyendo al desarrollo.



Colombia es de los pocos países en América Latina con un sistema económico que protege el ahorro individual de la confiscación estatal y permite la libre actividad financiera. Ceder al populismo antiempresa nos nivelaría con los regímenes que en la región han minado sus economías destruyendo valor, alejando la inversión e impidiendo el progreso.



Jorge Restrepo

Profesor de Economía de la Universidad Javeriana